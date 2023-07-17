董至成人逢喜事「幸福瘦」？ 為愛脫油一個月快剷八公斤

圖、文／宏睿國際提供

董至成日前被周刊拍到與一名網紅辣妹「甜心Q匠」現身萬里海水浴場，兩人互動親密、有曖昧火花，甚至惜肉如今的董至成，還脫去上衣，展現瘦身有成的體態，和去年出現在螢光幕的哆啦A夢大叔體態，判若兩人。

體態熊化、人生劣化！ 董至成發憤脫油

董至成自離婚後，因意志消沉，時常約朋友喝酒訴苦，體重一度飆破90公斤，近期明顯甩肉有成，整個人神清氣爽。周刊記者訪問董至成是否「為愛脫油」？董至成卻語出驚人地說：「因為我胖到連自己都討厭自己！」原來董至成前陣子胖到走路都會喘，動作激烈一點甚至覺得快窒息，心血管已經出現警訊，照鏡子覺得自己是狗頭豬公臉，肚子肥嘟嘟，整個人油呼呼的，才驚覺，怎麼會活成這個模樣？

一個月快閃八公斤 帥到走路都有風

有了瘦身的念頭後，董至成重拾羽球運動，積極戒酒，甚至好友推薦下求助中醫，把酒改成瘦漢方身茶，短短一個月就減掉了8公斤，42吋的腰圍也少了10吋，讓他對人生、事業、愛情重燃希望，董至成感概地說：瘦了八公斤之後，整個人像重新投胎一樣，整個人脫胎換骨，連異性緣都變好了。

巧合！董至成瘦身茶、竟然和豪門女星同配方

媒體進一步追問董至成瘦身茶的資訊，並比對之後發現，董至成所以的漢方瘦身茶，正是和讓嫁入香港豪門的知名女星廖家儀曾在產後暴肥到61公斤、短短一個月瘦十公斤的同款「十時塑花草燃脂茶」！中醫師表示：這款漢方燃脂茶的主要成分是「紫花苜蓿」，「紫花苜蓿」富含胺基酸、蛋白質還有維生素，能夠促進增肌、減脂與代謝；燃脂茶的複方則是「洛神花」，可以可以去油脂、增加循環；而花草茶中的決明子及其他多種藥材更對抑制吸收與分解囤積脂肪有顯著的效果。

中醫師推薦：「十時塑花草燃脂茶」效果佳

「十時塑花草燃脂茶」以中醫原理，三管齊下達到清除毒素、排解宿便與溶解管壁堆積等功效，更利用冷凍晶體濃縮技術縮小分子，讓身體加速吸收，讓效果更明顯、更快速。醫界研究發現，飲用十時塑能夠刺激代謝，啟動停滯的脂肪代謝機制，回到青春期的循環力，讓吃進體內的脂肪、熱量不過夜。

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