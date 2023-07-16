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大陸 大陸焦點 特派現場

30歲男才炫耀「半年減15Kg」　隔天四肢無力癱床！一驗血嚇壞醫生

▲▼肥胖,過重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲30歲男拚減肥每天一餐，「四肢無力癱床」緊急送醫。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

湖南省長沙市一名30歲男子小明（化名）某日晚間突然四肢無力，隔天清醒後甚至無法自行起床，家人知情嚇得馬上帶他去看醫生，醫生檢查後發現他有嚴重低血鉀與各種指數異常，詢問後才知道他為了減肥，每天只吃一餐且幾乎不吃肉跟蔬果，雖然半年減了15公斤，但也因此弄壞身體。

根據《長沙晚報》報導，小明3日晚間突然四肢無力，整個人癱軟在床上，原本想說睡一覺就好了，不料第2天情況越來越嚴重，甚至都不能自行起床，嚇得家人馬上帶他去看醫生，醫生抽血檢查後發現他的靜脈血鉀濃度僅為1.72毫摩爾／升，不到正常值的一半，屬於嚴重低血鉀。

長沙第三醫院內分泌代謝科主任黃德斌解釋，血鉀正常值是3.5至5.5毫摩爾／升，濃度低於3.5毫摩爾／升時即可診斷為低血鉀，低血鉀輕度會有倦怠、反應遲鈍、四肢軟弱無力，嚴重會出現軟癱、橫紋肌溶解，甚至惡性心律失常、心跳呼吸驟停等危及生命的情況。

飲食,營養,蔬果,沙拉（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小明每天只吃一餐，又幾乎不吃蔬果與肉類。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

除了嚴重低血鉀外，黃德斌還發現小明有低鈣、低鎂、低白蛋白血症等多項指數異常，讓他相當疑惑明明還很年輕的小明，為什麼會有嚴重低血鉀症狀，經詢問後才知道小明為了減肥，每天節食只吃一餐，且幾乎不吃肉類，加上他又是船員，工作需要長期出海，導致他又幾乎吃不到蔬果。

短短不到半年的時間，小明減了至少15公斤，但也因此弄壞了身體。黃德斌表示，小明因為過度節食，進而引起以重度低鉀為主要表現的電解質紊亂和營養失衡，所幸經口服及靜脈補鉀、恢復正常飲食以加強營養等治療措施後，小明的情況逐漸恢復正常。

黃德斌提醒，減肥切莫操之過急，且單純靠節食難以達到減肥的作用，就算減下去也容易反彈，還會降低基礎代謝，導致營養不良，引發一系列疾病。小明康復後也感嘆，「前一天還在跟朋友炫耀，我半年來減肥成效，沒想到轉眼就住進了醫院，還真是不能亂減肥」。

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