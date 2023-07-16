柯文哲拋「提高重大犯罪假釋門檻」　批國家變最大詐騙集團

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」集會遊行，鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜陸續到場參與。針對司法改革議題，柯文哲提出要打破黑箱假釋、提高重大犯罪假釋門檻、外役監遴選公開透明，讓檢察官不受政治干擾。

民眾黨總統參選人柯文哲16日下午赴凱道出席「公平正義救台灣」集會遊行，致詞時提及，今日不是要來抗議、製造對立，而是希望可以團結進步，看看身旁的人，或許彼此不認識對方，或許大家都有不同生活背景、不同政黨支持，但為什麼可在這麼熱的天氣下集合在此，就是因為大家心中有信念，希望台灣可以更好、有公平正義。

柯文哲表示，台灣已經經歷3次政黨輪替，可是有過得比以前更好嗎？房價越來越高、詐騙越來越多，司法越來越不受人民信賴，且貧富懸殊越來越多，沒權力人民感受壓迫越來越沈重，「人民的憤怒，政府聽到了嗎？」此時台下大喊著「沒有」，結果柯文哲下一句說「其實有啦！不然他們不會在這2個月推『囤房稅2.0』。」頓時台下群眾哈哈大笑。

柯文哲說，要不是今日大家站出來，否則政府根本不會理會，然而現在囤房稅2.0何時可以通過、內容是什麼，大家都不知道，且民眾難道要的只是囤房稅2.0嗎？從小被教導「法律之前人人平等，但當今社會真的法律之前人人平等嗎？」有關係就沒關係，沒關係才有關係，有權有勢的人被關說、不會被懲罰，外役監假釋充滿弊端，殺警犯人可回家、上特殊場所、在社群網站上PO文，法務部不知不覺才是奇怪！

此時，底下民眾大喊「法務部在睡覺」，柯文哲則認為，「其實不是在睡覺，只是不想要聽！」台灣司法要公平正義，第一個訴求是杜絕權貴司法，嚴懲不法關說、拒絕黑箱，而自己因為不是司法改革專家，所以簡短請教過黃國昌。此時台下民眾則大喊「黃（法務）部長」，現場氣氛嗨到極點。

柯文哲指出，司法應維持其獨立性，要打破黑箱假釋，提高重大犯罪假釋門檻，外役監遴選公開透明，讓檢察官不受政治干擾，「現在國家變最大詐騙集團。」