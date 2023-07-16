716遊行「藍白大拚場」　柯文哲、侯友宜、郭台銘是否同框受矚目

▲郭台銘、柯文哲、侯友宜。（圖／記者林悅攝、李毓康、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點將在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲皆表態出席，儘管主辦單位禁止政黨造勢，試圖把政治味降到最低，郭、侯、柯3人是否同框、如何互動仍備受關注。

有志於總統大位的幾位參選人，民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也將出席，根據規劃，郭台銘約3點20分率先走到凱道，柯文哲3點30分抵達，侯友宜壓軸4點到。主辦單位預計給每人10分鐘時間上台分享，藍白之間的互動、三人是否同框也是關注焦點。

這場活動除館粉、昌粉外，據了解，柯粉已動員到場幫柯文哲造勢，而侯友宜趕在活動前夕提出5大住宅政策「拆彈」，郭台銘也透過多場宣講把聲勢拉高，活動當下，誰能取得台下群眾最多迴響將成各陣營重點。

不過主辦單位也明文禁止攜帶、配戴任何汽笛、旗幟、政黨服飾及文宣品，要把政治味降到最低，館長表示，遊行不分黨派、候選人，民進黨全代會可以改在凱道舉辦，圓山飯店到凱道很快，執政者應該來面對人民的聲音。

館長指出，現場無論是民眾黨、國民黨還是時力、基進黨，哪一個穿政黨衣服造謠造勢的，一律不認，一定直接跟他說「到底在幹嘛。」希望大家遵守秩序。

