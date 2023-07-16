民進黨全代會排黑有針對性？　黃承國：與我無關

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會今（16日）無異議通過內規「公職人員提名條例」修正案，明定禁止涉黑金槍毒者不能參選，展現改革決心。稍早出席大會開幕式的英系中常委黃承國，因曾有遭管訓背景，被指涉為「排黑」關鍵人物，不過黃受訪時說，這是制度面的問題，「不要把這個事情往我身上推，與我無關」。

▲英系中常委黃承國。（圖／記者呂晏慈攝）

民進黨今天召開第二十屆第二次全國黨員代表大會，會中通過「2022年度決算書表」，並通過補聘任林夙慧律師、游琦俊律師為第十屆廉政委員會委員，此外，為回應社會對改革的期待、以更高標準與道德操守檢驗民進黨從政同志與提名的公職候選人，落實黨務革新之社會公信，會中通過「公職候選人提名條例」第六條修正案。

該修正案指出，由於2022年地方選舉黑金爭議議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及民進黨形象，為以更高標準與道德操守檢驗民進黨從政同志與提名的公職候選人，以昭社會公信，建請全代會通過「公職候選人提名條例」第六條條文修正案。

此外，黃承國在出席全代會開幕式後離場時，被媒體問及對於此次修改內規，是否有「針對性」，黃說，沒有，這是制度面的問題，立法院也有相關修法，「不要把這個事情往我身上推，與我無關」；媒體追問是否認為不公平？黃說，「不會，制度是這樣我就遵守，我今天來開會是（因為身為）黨代表，跟其他無關」。