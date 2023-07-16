20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

記者游瓊華／彰化報導

彰化139縣道再傳死亡車禍！一名20歲江姓女子與2名友人相約騎機車跑139縣道，但在20K處「死亡彎道」時，疑過彎不慎自摔，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄，失去呼吸心跳送醫不治。警方事後也通知江女家人到場，家人透露，江女目前待業中，事前並不知情她與朋友約騎車，卻突然接到噩耗，無法接受。警方初步調查，江女疑車速過快釀禍，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

▲瞞家人跟朋友約騎車，20歲女騎士在139線素有「死亡彎道」的山區自摔顱內出血亡。（圖／民眾提供）



▲女子與朋友相約騎車飆139縣道，家人事前並不知道，卻突然接到噩耗。（圖／民眾提供）



警方調查，昨（15）日晚間６點左右，彰化縣芬園鄉大彰路5段9.1K處往芬園方向發生死亡車禍，一名20歲江姓女子騎機車由芬園大彰路5段北往南方向直行(彰化市往芬園方向)，疑過彎不慎自摔後，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄，經救護車載往彰化基督教醫院急救。

強大撞擊力導致江女頭部骨折、顱內出血、四肢多處擦挫傷，醫院搶救後宣告不治，機車車尾也嚴重毀損，車身多處擦傷毀損。警方初步研判，江女疑似超速釀禍，依規定報請刑事相驗，車輛已移至交通分隊。