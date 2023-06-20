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大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年夏季恐又缺電　中電聯：南方、華東、華中電力供需偏緊

▲▼四川水力發電站,變電站。（圖／CFP）

▲四川的水力發電站。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電力企業聯合會預估，今年迎峰度夏期間，預計全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊，「主要是南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口；東北、華北、西北區域電力供需基本平衡。」

水力發電方面，中電聯統計與數據中心主任王益烜提到，今年以來，水電出力尚未得到有效改善。受2022年下半年以來降水持續偏少導致今年初主要流域水庫蓄水不足，並疊加今年以來降水繼續偏少影響，水電生產能力持續下降。

王益烜指出，氣象部門預計今年夏季（6到8月）西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少2至5成，可能出現區域性氣象乾旱，降水偏少將會對當地電力供應以及電力外送產生影響。

火力發電方面，中電聯規劃發展部主任張琳表示，近期，動力煤市場價格出現了今年以來最長時間和最大幅度的回調，理論上講可以一定程度上降低電廠燃料成本，緩解火電企業的虧損程度。

▲▼四川水力發電站,變電站。（圖／CFP）

但張琳也提到，由於當前電廠燃料供應主要以長協煤為主，而長協煤的定價機制決定了長協價格受市場價格影響的關聯程度不高，「因此，本輪市場價格回調對火電企業經營情況的改善程度有限。」

對於今年迎峰度夏電力供需形勢，中電聯統計與數據中心主任王益烜認為，電力供應和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性，「電力供應方面，降水、風光資源、燃料供應等方面存在不確定性。」

王益烜說，近年來煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升，均增加了電力生產供應的不確定性。電力消費方面，宏觀經濟增長、外貿出口形勢以及極端天氣等方面給電力消費需求帶來不確定性。

王益烜進一步指出，近年來，氣溫對用電的影響越來越突出，電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯，夏季降溫及冬季取暖負荷佔比越來越大，部分省份夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重達到40%到50%，甚至超過50%。

王益烜強調，今年迎峰度夏期間，預計全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊，「主要是南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口；東北、華北、西北區域電力供需基本平衡。」

▲▼風力發電廠。（示意圖／CFP）

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