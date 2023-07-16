侯友宜5大住宅政策「不見囤房稅」　他嘆校正回歸：跟綠過去7年一樣

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將於今（16日）將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，訴求司法正義、居住正義，也將出席的國民黨總統參選人侯友宜昨提出「五大住宅政策」，卻不見囤房稅。時代力量立委邱顯智批評，熟悉的國民黨最對味，侯友宜還是那個不推動新北市囤房稅的侯友宜，絕不輕言持有稅改革，跟過去七年半的民進黨一個樣。

侯友宜提出安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住等「五大住宅政策」，讓青年住好宅。侯友宜提到，「安心租」是要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化；「拚社宅」部分是要將透過市地重劃，劃設一定比例社福用地，增加可興建社宅用地；「止炒作」則是重新檢討「不動產交易所得稅」，遏止房價炒作；「挺青年」將加碼青年租金補貼、青年購屋超低利貸款。

對此，邱顯智指出，這是一個「偷天換日」、「畫虎爛不成反類犬」的政策。先前侯友宜在台大演講，全盤照抄時代力量與民間團體的居住政策，「我們就覺得有鬼，國民黨根本不會支持、囤房稅、空屋稅。」

邱顯智直言，果不其然，今天侯友宜的五大居住政策，悄悄拿掉了囤房稅、空屋稅的主張。顯然，侯友宜終於「校正回歸」了國民黨與自己的居住政策立場，台大演講只是「作暝歹勢」：絕不輕言啟動持有稅改革，跟過去七年半的民進黨一個樣。

邱顯智批評，熟悉的國民黨最對味，國民黨還是那個因為房價高漲等因素被趕下台的國民黨，侯友宜還是那個不推動新北市囤房稅的侯友宜，一切如常。