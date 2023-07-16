716遊行今登場　館長喊話支持者「沒有你們代表蔡英文做非常好！」

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點將在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量皆表態出席。主辦單位評估約有4萬人參加，館長也喊話支持者站出來，「你們才是主角，沒有你們就代表蔡英文這幾年真的做得非常好！」

716「公平正義救台灣」遊行活動大遊行今下午將在凱道登場，訴求「司法正義」、「居住正義」兩大口號，現場安排表演，公民團體宣講等等，黃國昌表示，這將是一場沒有遊覽車、沒有發便當、沒有排椅子，屬於全體公民的活動。

有志於總統大位的幾位參選人，民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也將出席，根據規劃，郭台銘約3點20分率先走到凱道，柯文哲3點30分抵達，侯友宜壓軸4點到。主辦單位預計給每人10分鐘時間上台分享，藍白之間的互動、三人是否同框也是關注焦點。

由於下午的活動是屬於全體公民，所以主辦單位明文禁止攜帶、配戴任何汽笛、旗幟、政黨服飾及文宣品，要把政治味降到最低，館長表示，遊行不分黨派、候選人，民進黨全代會可以改在凱道舉辦，圓山飯店到凱道很快，執政者應該來面對人民的聲音。

館長指出，現場無論是民眾黨、國民黨還是時力、基進黨，哪一個穿政黨衣服造謠造勢的，一律不認，一定直接跟他說「到底在幹嘛。」希望大家遵守秩序。

館長也喊話支持者，「你們才是主角，一起把不滿吶喊出來，沒有你們就代表蔡英文這幾年真的做得非常好，人民安居樂業、年輕人住得起房、台灣沒槍、沒毒、沒詐騙。」

黃國昌也表示，凱道的集會，不是為支持任何人的集會，這場集會不是為了支持館長、不是為了支持他這個人，更不是為了支持任何政黨或政治人物。這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會。

黃國昌回憶，2016年，當時的蔡英文主席，在選前之夜說：「我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音，政府無能、政府無心、政府無感，對人民痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍感受。」這段話，真的希望蔡總統還記得。

對該活動，北市警局不敢大意，由保安科規劃勤務，並且分成2階段管制，北市警力除了動員4個分局約5百多名警力，另外還有調動機動保安警力約480人，共計980名警力投入維護現場秩序。

▼北市警中正一分局規劃2階段交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

