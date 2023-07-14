陌生男4度爬入大馬女DJ家！　「洗香香」才離開還曾在陽台全裸

▲馬來西亞DJ潘毖伶描述工作室被陌生男子潛入的驚人經歷。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞電台主持人潘毖伶（Emely Poon）13日透露，她的工作室日前被一名陌生男子潛入，而男子被當場抓到時，還自爆自己已4度潛入她家，讓她震驚不已。

綜合當地媒體報導，潘毖伶是馬來西亞MY電台的主持人，負責主持平日清晨6點至9點的節目《陽光燦爛》，因此她通常早上不會在家。然而，7月11日當天，由於她剛從清邁回國，因此便改變了日程，早上9時30分便抵達位於Sutera Pines的工作室，不料一開門卻意外發現驚人一幕。

潘毖伶透露，她開門後發現，電視正播著自己不熟悉的節目，下秒一名穿著紅色上衣、寬鬆短褲的男子居然從廚房走出來，讓她大吃一驚，除了大呼救命外，也憤怒質疑男子的身份以及闖進她工作室的原因與方法。

從潘毖伶拍攝的現場影片可見，這名男子坦承自己也是同個社區的住戶，因此對整棟大樓的構造十分熟悉，而他也清楚這個單位是潘毖伶的工作室。男子表示，自己每次都是走防火樓梯、避開所有監視器，再爬進潘毖伶工作室的陽台、潛入屋內。

男子承認自己曾在潘毖伶外出當班時，嘗試潛入潘毖伶的工作室十多次，其中有4次成功進入室內。事後，潘毖伶的鄰居表示，這名男子已多次闖入她家，還疑似在她家洗澡，「我看到這男的從你那裡出來，很香的味道」，不過由於鄰居都以為男子是潘毖伶的男友，因此並未在意。

保全也告訴潘毖伶，男子的舉止一直很古怪，他曾以「要吸收維他命D」為由，在自家陽台全裸走來走去，還曾在晚上9點多徘徊在潘毖伶的陽台附近，讓潘毖伶十分害怕，「這是我人生中距離恐懼最近的一次，我沒辦法預測他什麼時候會再闖入我家。這本該是我最安全的地方，現在卻成為最危險的地方。」