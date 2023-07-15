19歲女消防員殉職！加拿大野火燒毀980公頃林地　相當於2.7個台灣

▲加拿大野火吞噬近980萬公頃的土地，相當於2.7個台灣 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大近日爆發森林野火，從東岸到西岸共有4000多起，吞噬近980萬公頃的土地，相當於2.7個台灣，如今更傳出消防員殉職事件，一名年僅19歲的女消防員遭倒塌的樹木砸中，搶救後仍宣告不治。

根據《華盛頓郵報》報導，年僅19歲的野火消防員蓋兒（Devyn Gale）在卑詩省（British Columbia）偏遠的雷夫爾斯托克區（Revelstoke）清理灌木叢時，周圍突然起火，她和所屬分隊失去聯繫，後來發現她被倒下的樹木壓住，緊急救出送醫後，仍宣告不治；這也是加拿大卑詩省自2015以來第一起消防員死亡事件。

加拿大總理杜魯道在推特發文哀悼，「這起死亡事件令人心碎，在這個艱困的時刻，我向她的家人、朋友與消防同仁表達最深切的哀悼。」此外，卑詩省消防公會表示，將會針對這起事件進行調查，「這提醒我們，這項工作有多危險。」

▲加拿大從東岸到西岸共發生4000多起野火 。（圖／路透）



加拿大迎來有史以來最嚴重的野火季節，預計還會持續數個月，在乾旱與炎熱的天氣之下，從東岸到西岸共發生4000多起野火，吞噬近980萬公頃的土地，範圍大約等於2.7個台灣，目前有15.5萬人被迫離開家園。

▲目前來自全球11個國家的3200名消防員已被派往加拿大協助。（圖／路透）

事實上，卑詩省過去本就常發生野火，整個夏季天空時常被煙霧壟罩，但加拿大近來發生的野火規模卻不尋常，在全國10省、3地區中，有至少8省和2地區同時發生野火，替國內消防救災資源帶來前所未有的壓力。

目前來自全球11個國家的3200名消防員已被派往加拿大協助，數量創下新紀錄；不過，來自美國、葡萄牙和西班牙的野火消防員表示，他們能來到加拿大協助是因為國內野火季節尚未開始，他們最終仍必須回到原國救災。