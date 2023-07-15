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Netflix改編「長島連環殺人懸案」抓到兇手了！　紐約建築師遭逮捕

▲▼長島連環殺人懸案。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約長島偏遠的吉爾戈海灘於十多年前發生疑專門針對性工作女子及伴遊女郎的連環殺人案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國紐約長島於十多年前發生疑專門針對性工作女子及伴遊女郎的連環殺人案，在高懸多年後檢警逮捕一名建築師今天聲押獲准，指控他涉犯多項謀殺罪名。

「紐約時報」指出，紐約州長島（Long Island）南岸偏遠的吉爾戈海灘（Gilgo Beach）附近，十多年前發生連環殺人案引發居民恐慌，後來陸續發現9名女性、1名男性與1名幼童共11具遺骸。

● 疑專挑伴遊女郎 連環殺人案高懸十餘年

調查人員一直想釐清究竟是一人犯案或多人所為，但多年來都沒能突破，直到這回逮捕59歲建築師霍爾曼（Rex Heuermann）。霍爾曼生涯大多住於同在長島的拿索郡（Nassau County）並於曼哈頓工作，他13日晚間因被控殺害其中至少3名女子被捕。

▲▼長島連環殺人懸案。（圖／達志影像／美聯社）

▲59歲建築師霍爾曼（Rex Heuermann）遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

霍爾曼被控3項一級謀殺、3項二級謀殺，被害女子的遺體當初散落於吉爾戈海灘一段400公尺的範圍內，都是20多歲、身材嬌小並從事性工作或伴遊的女性，失蹤於2009到2010年這段時間。

檢方向法院聲押且不得保釋霍爾曼獲准。霍爾曼13日晚間在曼哈頓被捕，14日中午在索夫克郡（Suffolk County）的法院出庭。地方檢察官狄爾尼（Raymond A. Tierney）描述，從披薩餅皮、瓶子與毛髮等物證裡發現的DNA證據顯示霍爾曼涉案。

● 披薩餅皮、毛髮等DNA涉案證據

狄爾尼說霍爾曼有92把槍的執照，有高度逃亡動機；在法院外，被告的辯護律師布朗（Michael Brown）表示檢警出具的都是間接證據，他的當事人哭著說「人不是我殺的」。

▲▼長島連環殺人懸案。（圖／路透）

▲檢方從披薩餅皮、瓶子與毛髮等物證裡發現的DNA證據顯示霍爾曼涉案。（圖／路透）

但調查人員表示，認定霍爾曼涉案的證據不只有DNA，還透過技術追蹤一些手機定位，這些手機據信是犯嫌在受害者失蹤前數小時內與對方聯繫時所用，從而將霍爾曼與殺人案聯結。

「華盛頓郵報」指出，這起懸案是在2022年3月出現轉折。當時調查人員透過一個州的數據庫找到一輛案發時登記於霍爾曼名下的黑色雪佛蘭汽車，符合證人描述疑為凶手所使用的車輛。

一有霍爾曼這個名字後，專案小組就把焦點集中於他與疑凶之間的相似處，包括外貌、住家與辦公地址等，相關地址與聯邦調查局（FBI）確認的敏感作案範圍重疊。檢警鑒於霍爾曼這個名字與全案可能成為網路熱搜，期間查案盡量保持低調，將公開信息降至最低。

▲▼長島連環殺人懸案。（圖／路透）

▲被害女子的遺體當初散落於吉爾戈海灘一段400公尺的範圍內，都是20多歲、身材嬌小並從事性工作或伴遊的女性。（圖／路透）

● Netflix曾改編犯罪劇

這起長島連環殺人案多年來引發大眾好奇為何警方始終抓不到人，期間除有記者和長島當地人製作調查性的網路播客（podcast）外，Netflix也曾推出名為Lost Girls的真實改編犯罪劇，聚焦於尋找其中一名失蹤被害女子吉伯特（Shannan Gilbert）的過程。

霍爾曼若遭定罪，很可能吃上多項不得保釋的無期徒刑，餘生恐得在獄中度過。

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