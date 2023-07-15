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股神巴菲特老婆抱怨「123元咖啡」太貴　美國網友讚：難怪會有錢

▲▼「股神」巴菲特（Warren Buffett）與妻子艾絲翠（Astrid Buffett）。（圖／路透）

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）與妻子艾絲翠（Astrid Buffett）。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）13日與老婆艾絲翠（Astrid Buffett）於美國愛達荷州出席投資銀行舉辦的業界峰會「艾倫公司太陽谷會議」（Allen & Co Sun Valley Conference）。艾絲翠在會場附近的甜品店，買了1杯4美元（約新台幣123元）的咖啡，卻對工作人員抱怨太貴了。相關話題在美國網友間引發熱議。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，艾絲翠買了4美元的咖啡之後，向工作人員抱怨「同樣價錢，我在其他行情合理的地方，可以買1磅的咖啡」。

報導指出，4美元咖啡是全店價格最低的品項，冷萃咖啡要價5.5美元，其他飲品更貴，最貴一杯賣6美元（約台幣185元）。

巴菲特身價超過1150億美元（約新台幣35兆），過去就以節儉聞名，他住在內布拉斯加州的房子，是他在1958年以31,500美元（約新台幣97萬）購買的，甚至還有傳言，他會收集折價券買東西，用折扣價買下冰雹砸傷的的汽車，經常吃麥當勞的早餐等等。

《紐約郵報》的網友在討論區回應表示，「這就是他身價1150億美元的原因」、「這就是為什麼他會是億萬富翁，因為他會存錢」、「我老婆買了7美元的咖啡，難怪我們很窮」、「即使身價上千億他們也不揮霍」、「看，如果你省下你的每1分錢，而且過得很節儉，它會變成1150億美元」。

但也有另一派網友表示，「一個守財奴，就像她的守財奴丈夫一樣」、「沒有人強迫你買4美元的咖啡，如果你是個守財奴不想付錢的話，那就不要買」。

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