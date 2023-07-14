瓦格納首腦兵變失敗不見人影　拜登打趣：小心被暗殺

▲美國總統拜登13日表示，兵變失敗後普里格津可能有生命危險。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

俄國瓦格納傭兵集團6月下旬發動兵變未遂，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在這之後不見蹤影。美國總統拜登13日開玩笑說，叫普里格津小心被下毒。

根據政治新聞媒體Politico報導，拜登13日出席記者會時，被問到瓦格納兵變未遂後，是否會導致俄羅斯總統普丁做出極端舉措。拜登回應，他不知道普里格津目前的下落，也不知道他和普丁現在關係如何，並開玩笑打趣道，「如果我是他，我會留意每一道菜、小心吃進嘴裡的食物。」不過笑完拜登也說，「拋開玩笑話不談，我認為沒有人能確切知道普里格津的未來。」

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）



根據俄媒報導，瓦格納集團兵變後，普丁在克里姆林宮會見了集團首腦普里格津和幾名重要幹部，聽取了瓦格納人員就6月24日事件的解釋，並叫普里格津帶著8000兵力進駐白俄羅斯，但從那以後，普里格津就沒有在公開場合露面，在社交媒體上也一反常態的保持沉默，各界都懷疑他的安危。

普丁曾多次被指控毒殺異議人士，包括2018年雙面間諜克里帕爾（Sergei Skripal）及2020年反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）險遭神經毒素殺害事件；不過，克里姆林宮都予以否認。