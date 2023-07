俄國將軍一個個消失！專家曝：軍隊內部分歧嚴重　恐影響俄烏戰事

▲最近俄羅斯軍隊傳出多起事蹟,顯示軍隊內部分歧嚴重,恐將對俄烏戰事產生影響。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯軍隊最近在烏克蘭戰場屢屢傳出有高階將領殉國、士兵對軍方不滿,甚至有軍方高層被查出和瓦格納日前的叛變行動有關係,而被俄國總統普丁懲罰的消息。外界預計,這些事件無一不顯示出俄軍內部已產生嚴重分歧和對立,專家也認為相關問題恐將對俄烏戰爭造成影響。

據CNN報導,烏克蘭一枚飛彈在當地10日晚間擊中俄軍控制的別爾江斯克飯店(Berdyansk),俄羅斯烏克蘭指揮部副司令佐科夫(Oleg Tsokov)當場喪命。佐科夫是俄烏戰爭開打以來,俄羅斯殉國將領中級別最高的一位,凸顯出俄羅斯在戰事中損失嚴重。

Rebellions of generals and "combat" within the Russian defense ministry continue.



Commander of the 58th Russian army major general Ivan Popov was resigned from his position as a result of his report to Gerasimov. In the report, Popov raised the issue of needing to rotate units… pic.twitter.com/CSLtVtrggG