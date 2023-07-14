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俄國將軍一個個消失！專家曝：軍隊內部分歧嚴重　恐影響俄烏戰事

▲▼俄軍。（圖／CFP）

▲最近俄羅斯軍隊傳出多起事蹟，顯示軍隊內部分歧嚴重，恐將對俄烏戰事產生影響。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯軍隊最近在烏克蘭戰場屢屢傳出有高階將領殉國、士兵對軍方不滿，甚至有軍方高層被查出和瓦格納日前的叛變行動有關係，而被俄國總統普丁懲罰的消息。外界預計，這些事件無一不顯示出俄軍內部已產生嚴重分歧和對立，專家也認為相關問題恐將對俄烏戰爭造成影響。

據CNN報導，烏克蘭一枚飛彈在當地10日晚間擊中俄軍控制的別爾江斯克飯店（Berdyansk），俄羅斯烏克蘭指揮部副司令佐科夫（Oleg Tsokov）當場喪命。佐科夫是俄烏戰爭開打以來，俄羅斯殉國將領中級別最高的一位，凸顯出俄羅斯在戰事中損失嚴重。

俄羅斯空軍第58聯合軍少將波波夫（Ivan Popov）也在一段4分鐘的音檔中揭露，他的部隊慘遭俄軍高層「背叛」，導致物資短缺、大量士兵傷亡，而他本人也因向軍方坦言烏克蘭前線情勢艱困、俄軍缺乏適當的反砲火和偵察敵軍的能力而在一天內迅速被解職。

波波夫也痛批軍方高層在他們最困難時在背後捅刀，顯示俄軍內部存在嚴重分歧。多名俄羅斯軍事部落客指出，佐科夫和波波夫都是很有能力的軍人，也很善於凝聚軍心、激發部隊忠誠度，深受軍人擁戴，因此波波夫被免職的消息對前線士氣而言是一大危機。

▲▼先前被任命為特別軍事行動總指揮的「末日將軍」蘇洛維金（Sergey Surovikin）如今「正在休假中」。（圖／路透）

▲烏克蘭特別軍事行動的前任總指揮蘇洛維金（左）如今「正在休假中」。（圖／路透）

另外，推特帳號NOELreports透露，先前被任命為特別軍事行動總指揮的「末日將軍」蘇洛維金（Sergey Surovikin）如今「正在休假中」。據了解，蘇洛維金可能是密切參與了6月24日的瓦格納叛變，而遭俄國總統普丁懲罰。俄國尚未就相關事件作出官方回應。

報導稱，長期關注俄國軍事的博主們普遍認為，這一系列事件反映了俄軍內部的分歧和對立。西方軍事觀察家也對俄羅斯國防部和武裝力量存在腐敗和無能的文化感到擔憂，認為相關問題使得俄羅斯在烏克蘭的軍事行動陷入困境，同時還缺乏統一領導。

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