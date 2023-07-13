批蔡明彥糟糕示範被指「手法太廉價」　吳怡農反擊槓上國安高層

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前表示，國安局長蔡明彥受訪時稱中共目前不具備武力侵略台灣能力的言論，是最糟糕公部門示範，引來國安高層批評是用廉價手法凸顯自己某種先見不凡。對此，吳怡農再回擊，情報單位並非永遠都對；當他們判斷錯誤，代價是無數的人命，蔡明彥的發言有兩個邏輯上的問題，政府官員卻用這種態度和語言來回應嚴肅的質疑，令人遺憾。

蔡明彥於上周親上火線接受媒體訪問時表示，在中共尚未具備足夠能力前，主要在醞釀恫嚇、脅迫，並非侵略，強調台灣目前沒有兵凶戰危，中共透過假訊息操作，塑造台海兵凶戰危的氛圍，是對台認知作戰；而他也在訪問中，從客觀條件來分析，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰不容易。

吳怡農12日出席沃草舉行的「跨界合作開啟全民防衛新篇章」 記者會時，批評蔡明彥接受媒體專訪做的最壞示範，他認為，台灣必須做好風險評估規畫，必須要瞭解中共3、4年內是否會有攻擊台灣的能力，必須討論該提早做好哪些準備；不過，隨即遭到國安人士質疑，他將訪談內容掐頭去尾，且指控國安局長沒危機意識，貶低國安首長，凸顯自己某種先見不凡，手法實在廉價。

吳怡農反擊，歷史顯示，當情報單位面臨政治壓力、或把政治考量作為其工作之一，它經常會把「政治需求」變成「情報研判」。近年有名的例子之一，就是美國前副總統錢尼，施壓美國情報單位，誇大伊拉克持有「大規模毀滅性武器」的分析。

吳怡農指出，蔡明彥在專訪中的發言，假設戰爭與衝突，是經過理性分析後才會發動的，但事實不是這樣。第一次世界大戰前夕，沒有人能想像歐洲會發生大規模的衝突，更別說斐迪南大公遇刺的單一事件，在短短的四年內會導致千萬人的傷亡。日本軍政府在二戰時期認為打不贏美國，但還是策劃並執行了對美國珍珠港的襲擊。歷史提供的教訓是，一個國家就算知道沒有勝算，還是可能發動戰爭。

吳怡農舉例，美國前總統布希2003年出兵前從沒想像美軍會在伊拉克、阿富汗耗那麼久；二戰期間希特勒以為很快就能摧毀蘇聯的軍隊，結果花了六個月，而且一敗塗地。日本以為三個月內可征服中國，結果陷入泥沼，到二戰結束前都還沒成功。認為對手的行動會是基於理性的考慮，甚至對方的判斷與思考會跟你一樣，是非常危險的假設。

至於蔡明彥發言的第二個問題，吳怡農認為，身為國安局長僅表示「就客觀環境來看，中國並沒有武力犯台的能力」，但反而迴避了更需要情報單位研析的問題，像是解放軍要多久會具備侵略台灣的能力？萬一習近平認為已經具備了這個能力呢？或是，若在具備完整的能力前，習近平認為他必須採取行動？國家安全不應該立基於「對方還沒準備好」。社會期待領導人與決策者告訴大家還有多少時間，要做出適當的投資與應對，不斷做得更好，讓敵軍永遠沒有這個能力？

吳怡農強調，國家安全對全民是無比重要的議題，人民應該看到更透明的討論；「國安人士」的薪水來自納稅人，公開對人民釋疑應該是比較恰當的回應。