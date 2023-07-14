好市多風味薄餅「中間破一大洞」　內行秒逮兇手：要檢查家裡了

▲風味薄餅被偷咬了一口。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

是誰偷吃的？一名人妻透露，日前在好市多買了風味薄餅回家，不過吃到最後一個了，突然發現薄餅中間缺了一個大洞，外包裝也有一個小孔，但上下封口卻完好無損，讓她看了一頭霧水，不知道究竟發生了什麼狀況，於是PO文發問。文章曝光後，內行人秒逮出兇手，並提醒「要趕快檢查家裡了！」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，前陣子在好市多買的風味薄餅已經快吃完了，但女兒拿起來最後一個，卻發現上面缺了一塊，像是被人偷咬了一口，就問「誰吃過了？」

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她接過來觀察，發現上下封口都沒有被拆開，只有外包裝中間多了一個小洞，薄餅也在該位置被咬出一個圓弧形，「要說老鼠咬的好像太整齊了吧，人的話這也不符合人的嘴巴，可是上下都沒開口，光靠那個洞用手抓起來吃也很奇怪」，讓她百思不得其解，不知道究竟是誰偷吃了。

文章曝光後，網友隨即逮出兇手，「像老鼠咬破一個洞頭進去啃一圈退出來」、「我看過老鼠咬的番茄醬包跟乖乖包裝，都是這個圓弧狀」、「應該是小老鼠咬的，公司的食物（餅乾）曾經出現過類似的洞，後來有抓到老鼠」、「不要懷疑就是蟑螂或老鼠咬的，我有一次把麻粩放在公司忘記帶回家，隔天上班看到麻粩袋子就像這樣被咬了一個洞」、「你家裡有老鼠了…這個家不能要了」、「真的，這個袋子的小缺口就是老鼠特有的技能，我是已經被老鼠折騰好多年的人」、「中間都破了一個洞了，想都不用想只有家鼠了」。

也有人提醒，「百分百是老鼠啃的，應該不只一個東西有被啃了，好好檢查一下家裡，仔細看周遭有沒有發現老鼠大便，細長黑色的米粒般大小」、「這是老鼠咬的、家裡應該要大清理了」、「圓弧狀確實是老鼠咬的喔！之前看過~可能要設補鼠籠抓看看了，最怕亂咬管線」、「看破洞像是被咬破的，先檢討存放環境吧」。