新北稱偽藥案「預防性撤照」　政院人士：偷換概念的卸責之詞

▲新北稱偽藥案是「預防性撤照」，遭政院人士質疑，是偷換概念的卸責之詞。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

延燒2個月的新北市私幼餵藥案偵結不起訴。面對新北市府要求道歉，行政院副院長鄭文燦14日受訪時說，新北市政府撤又復照，才是需要對外解釋的，遭新北酸沒常識，市府是為保護孩子「預防性撤照」。對此，政院人士納悶，「撤照處分」是處罰行為人的「裁罰性不利處分」，完全與「預防性處分」無涉，這樣的說法完全是偷換概念的卸責之詞。

針對偽藥案偵結不起訴，遭新北市府點名道歉，行政院副院長鄭文燦14日受訪表示，開罰、撤照是新北市政府主責，現在因為不起訴處分，新北市政府表示願意讓它復照。社會各界的共同要求是一樣的，保護孩子的健康，把問題攤在陽光下，重建家長對於幼兒園的信賴，這是非常正確的訴求，「新北市政府前面撤照、後面復照，這才是需要對外解釋的」。

對此，新北市政府發布新聞稿表示遺憾，回批鄭文燦不是想模糊焦點，就是連一點common sense都沒有，怎麼會連為了保護孩童安全必須施行的「預防性撤照」都不了解，是忘記了，還是太害怕想起？呼籲包括鄭文燦在內的造謠者們面對事實，拿出勇氣道歉，還給「被抹黑者」一個公道。

針對新北市府的說法，政院人士說，所謂「預防性不利處分」，是行政機關基於預防或防止危害的發生或擴大，要求行為人先行停止不法行，例如「警告」、「勸導」、「限期改善」等等，如果行為人違反預防性處分，通常行政機關會依法處以行政罰。

政院人士指出，新北市政府的撤照處分，顯然是處罰行為人的「裁罰性不利處分」，完全與「預防性處分」無涉，這些用語在司法實務上都有明確定義，是完全不同的法律概念，「新北市政府這種為了擦脂抹粉而偷換概念的強辯之詞，推諉卸責，令人遺憾」。