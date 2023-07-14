議員爆黃國昌透天厝佔國有地　「犯什麼法可能要問問黃律師」

▲黃國昌土地、房產爭議。（圖／翻攝張錦豪臉書，下同）



記者杜冠霖／新北報導

網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌日前以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行。而黃國昌土地也成為熱議話題。新北議員張錦豪今（14日）踢爆，黃國昌住宅不僅違建變高變胖，還蓋在國有山坡地保育區，「至於把房子蓋在國有山坡地保育區上違反什麼法令，可能要問問黃律師才正確。」

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地違規鋪設混凝土闢建停車場，新北市府城鄉發展局表示這筆土地不符合土地使用規則，黃則澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。張錦豪日前又爆黃住宅加高加寬，新北工務局初步判定違建。

對於黃國昌土地爭議，張錦豪14日表示，居住正義不僅要長高長胖，後面你看不到的地方還要蓋到好蓋到滿，而且蓋到中華民國山坡地保育區土地上，「違建只有昌能你不能！」

張錦豪指出，國昌老師在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1-4樓，每層樓同為114.3平方公尺，其他的部分呢？除了加蓋第五層樓就沒有了嗎？「看看國昌老師的人緣有多好！紛紛有汐止在地的人來加碼『什麼頂樓違建，你去他家後面看看，全部都是違建』，所以我就沿著康誥坑溪逆游而上，發現了大驚奇⋯」

張錦豪解釋，根據老丙建容積160%，建蔽率40%，國昌老師家不僅把剩下的60%全蓋滿，厲害的是後面沒有人發現就直接蓋在國有地上面，兩塊佔用國有地的使用分區都是山坡地保育區，經過專業人士計算，地號分別是白雲段13地號大約佔用25平方公尺、秀山段1203地號大約佔用54平方公尺。

張錦豪解釋，有興趣的朋友們可以比對一下2006與2018年的空拍圖，除了頂樓不一樣，後方增建物也不一樣，國昌老師家的違建真的是發揮到了極致，光是違建的面積就超過原本合法的一倍，「至於把房子蓋在國有山坡地保育區上違反什麼法令，可能要問問黃律師才正確，不曉得我引用的對不對⋯」