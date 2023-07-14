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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聯合報誣指政府做生物戰劑未道歉　媒體人痛批：典型假訊息操作

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲針對聯合報的報導，府、院系統連日澄清駁斥。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

《聯合報》近來指控政府依美方要求研發生物戰劑、規劃設置新建生物安全P4等級實驗室等，還拿出造假文件，至今已來到第6天，但始終不願正式對外認錯，引發各界不滿；此外，報導內容被中共官媒多次引用、加工，在網路上引發討論，不少網友認為，這種國際造謠應該要刊載在頭版更正。

《聯合報》該系列報導在第一時間就被台灣、美國政府駁斥，並要更正、下架新聞，但《聯合報》不為所動，甚至發表聲明堅稱「已履行查證義務」、「盼政府尊重媒體新聞自由與民眾知的權利」，備受外界質疑。就有網友在PTT發文質疑，無法分辨這種low到爆的造假資料，犯下這種離譜到極點的錯誤，不知道該說是很可笑，還是很可怕。

有網友指出，討論聯合報的後續澄清，聯合報公布所謂的「證據」的粗糙程度，讓國防部光速打臉。網友舉出國防部資料，指該爆料文件內的「坦克」、「各軍總部」等軍語失當；且國軍不是共軍，不會用「本黨」做發言詞。

貼文一出，引起眾多網友紛紛留言「像普丁這樣的獨裁者，都不會去搞基改生物武器」、「看來媒體反串的技術還有待加強喔」、「特定媒體造謠就算了，帶有目的人不斷散佈其實更可惡」、「聯合報的新聞自由實際上讀作造謠自由吧？」、「南海工作會議是什麼鬼」，也有網友認為這就是強化閱聽群眾疑美立場，現在澄清假訊息的困難點在於「信者恆信」。

網友質疑，聯合報的編輯及記者群，究竟是受到不明原因影響，揣著明白裝糊塗，也要當犧牲打散播謠言？還是報社內整批專業人員已經受到自身偏頗立場，嚴重影響到新聞採訪撰寫的正常判斷與查核過程？

除了網路討論外，上報主筆陳嘉宏也在臉書發文，指聯合報在四版的小小角發了一個聲明，宣稱它已經針對指控美台政府聯合發戰生物戰劑的訊息做過查證，此事似乎就這樣畫上句點了。但這件事就是典型的虛假訊息操作，有太多地方值得深究。

陳嘉宏認為，府院黨不提告媒體是對的，但不提告換來報導虛假新聞的媒體繼續振振有詞是不對的。媒體如果不能要求自己的採訪與求證品質，也難怪媒體公信力、影響力日薄西山。

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