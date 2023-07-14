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南投校長熔爐案受害人2+1！她控「小4就被侵犯」　檢全力偵辦

▲▼ 。（圖／立委蔡培慧提供）

▲南投縣立委蔡培慧本月初陪同受害者召開記者會。（圖／立委蔡培慧提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣某劉姓國小校長遭爆長期性騷擾國小女學童，本月初立委蔡培慧陪同2名受害者召開記者會，揭發劉姓校長惡行，14日又有1名28年前的受害者在網路PO文指控，當年她就讀小學4年級，時任教師的劉男在課堂間、體育課，甚至課後補習班以及單獨接送時，對她伸出狼爪，但她卻不敢向父母、朋友訴苦，這份痛苦埋藏20多年，終於在今天勇敢說出來。

本案爆發後，除南投地檢署與縣政府展開調查，被害人及家屬也成立「台版熔爐案受害者之家」網路社群，1名沉默20多年的受害者，在今日揭露受害經過。

女網友表示，在28年前，她就讀小學4年級期間，雙親因得知劉男教學功力優異，讓她加入劉男開的課後輔導班，未料竟開啟一連串不愉悅的童年。

她說，劉男利用在校課堂間、體育課、課後補習班、單獨接送期間，常假借機會觸摸她尚未發育的身體，當時她懵懂無知，只覺得不舒服、很奇怪，因對方是老師，導致她心裡害怕不敢向父母親及朋友傾訴。這件事情，造成她青春時期人際互動不自信並孤僻，只有讓自己改變外貌、與異性保持距離，才是她的保護自己的方式。

20多年過去，終究紙包不住火，女網友說，隨著「#Me too」事件發酵，讓她有勇氣站出揭發狼師醜陋面貌的一面，大家需要重視性平議題，從家庭、教育著手灌輸孩子們觀念，懂得保護自己。

針對此案，立委蔡培慧表示，已聯繫南投地檢署關注幫忙；南投地檢署表示，已指定本署婦幼專組主任檢察官張桂芳全力指揮偵辦。

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