　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

▲紅遍全台，想吃不一定吃的到的「CHOCOBear巧克熊環島餐車」，獨特的巧克力漢堡皮讓人一吃就愛上。（圖／高雄市觀光局提供）

▲紅遍全台，想吃不一定吃的到的「CHOCOBear巧克熊環島餐車」，獨特的巧克力漢堡皮讓人一吃就愛上。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

喜愛蔬食的民眾有口福了！高雄市觀光局聯名「哈囉生活」、「素食小夜市」兩大市集策展單位，在7月15日、16日於愛河辦理「草々過生活」市集，屆時將有超過70家蔬食品牌齊聚高雄，以最簡單的植物性飲食，顛覆大家對於蔬食料理的想像。

「草々過生活」結合全台唯一僅有的人氣素食攤車「素食小夜市」，以「生活」為概念打造蔬食市集，參展品牌種類十分多元，有蔬食美食、手作風格選物、在地小農、草々百貨X豐富樂蔬食超市、無包裝商店X嶼澎等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲來自台中，利用新豬肉及植物肉製作出友善動物台灣道地小吃的「善良肉圓」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來自台中，利用新豬肉及植物肉製作出友善動物台灣道地小吃的「善良肉圓」。（圖／高雄市觀光局提供）

其中由素食小夜市起家，全台巡迴到哪都有死忠粉絲慕名而來的「喬治素食漢堡」及來自台中的「善良肉圓」；市集必買的排隊名攤，「林針嬤鹹水g」、「明宏拔絲地瓜」、「熊老闆地瓜球」、「her呷雞蛋糕」、「樹巢生煎包」等；不定期出攤的隱藏版餐車，「正月初一手作麻糬」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「巧克熊環島餐車」。

還有來自鹽埕巷弄的素食餐廳「小明星餐館」、來自台南網美必去的「SOi植物系甜點」及第一家純植生吐司專賣店「金曜パン」也前來共襄盛舉，琳瑯滿目的美食絕對讓大家從眼睛到味蕾都滿足。

▲來自台南網美必去的甜點店「SOi植物系甜點」快閃高雄愛河市集。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來自台南網美必去的甜點店「SOi植物系甜點」快閃高雄愛河市集。（圖／高雄市觀光局提供）

除了美食外，也少不了手作生活小物、花藝設計及植栽生活療癒選物，不論是想打造居家生活，為平凡的日常增添點綠意及氛圍美感，或是買份具手感溫度的禮物，將祝福傳達給家人朋友，都可以在愛河市集中盡情地挖寶。

▲▼台灣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米」現身愛河灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米」現身愛河灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

「草々過生活」市集將於本周末(7月15日、16日)於愛河河西路(近中正路段)舉辦。此外，高雄暑假活動也不間斷，高雄流行音樂中心珊瑚礁群及鯨魚堤岸有來自台灣原創高人氣IP的「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」及「貓貓蟲-咖波」15米高氣球陸續亮相，此次將與指標建物結合，與城市空間激發全新火花。

▲素食界超人氣餐車明星「林針嬤鹹水G」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲素食界超人氣餐車明星「林針嬤鹹水G」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來自桃園的「Devil _Angel-惡魔天使餐車」純手工自製墨西哥料理，首次挑戰蔬食料理。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來自桃園的「Devil _Angel-惡魔天使餐車」純手工自製墨西哥料理，首次挑戰蔬食料理。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Her呷雞蛋糕」堅持不使用泡打粉，使用大量的新鮮雞蛋調配，搭配鮮乳調配。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Her呷雞蛋糕」堅持不使用泡打粉，使用大量的新鮮雞蛋調配，搭配鮮乳調配。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Oversize Vintage」古著服飾。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Oversize Vintage」古著服飾。（圖／高雄市觀光局提供）

ET快訊
明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台
炎亞綸事件引洩密風暴 　北市婦幼隊長調任警局犯防科專員
快訊／警猛勒頸抓錯人！17歲少年慘破頭　懲處出爐
最高領15.6萬！　一職業也納入
李坤城兒子首露面！爆和解後「林靖恩仍阻止搬遺物」
「躺平男」出租廢人陪伴5年賺890萬！現在出書了
拒絕Jennie的男人！　「拒拍攝」原因公開
透天自備88萬！他驚呆「青安912萬全貸」卯死　全場傻：人人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉藥獲考選部認證　國家考試電腦化測驗試場揭牌啟用

通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

七夕單身聯誼活動來了！　正統鹿耳門聖母廟「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」

北藝大教授「趁當評委性騷公務員」　北市文化局：不再聘用

薪水存266萬「媽媽保管12年」：以後感謝我！她結婚見存摺慘哭了

阿斯巴甜列2B致癌物！4類食品最常用　食藥署：國內使用規範不變

神人喊「麥當勞499元吃到飽」　PTT炸鍋了！吃貨秒拒絕

走進餐酒館用餐「1舉動」遭店員白眼　他暴氣離店！兩派吵翻

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

嘉藥獲考選部認證　國家考試電腦化測驗試場揭牌啟用

通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

七夕單身聯誼活動來了！　正統鹿耳門聖母廟「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」

北藝大教授「趁當評委性騷公務員」　北市文化局：不再聘用

薪水存266萬「媽媽保管12年」：以後感謝我！她結婚見存摺慘哭了

阿斯巴甜列2B致癌物！4類食品最常用　食藥署：國內使用規範不變

神人喊「麥當勞499元吃到飽」　PTT炸鍋了！吃貨秒拒絕

走進餐酒館用餐「1舉動」遭店員白眼　他暴氣離店！兩派吵翻

一隻手看出身體4問題！　2位置發紅恐肝硬化

中華滑輪溜冰隊亞運遇考驗　主帥曝練習時間超少

《木曜4超玩》爆團隊全離職！　坤達經紀人鬆口錄影近況

嘉藥獲考選部認證　國家考試電腦化測驗試場揭牌啟用

陳奕迅到台灣了！　倒數24小時開唱...下飛機急做1件事

哈林外甥女疑豪門婚姻觸礁　「私下甜蜜1舉動」被拍…真實互動曝光

通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

孫錫久突爆料「為何叫我演假戲」　大咖前輩砲轟：笑出來，太傲慢

2023桃園國際動漫大展7／14至7／23登場　14跨國頂尖漫畫家參展

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

阿宏PO短髮正妹照「長相差太多」才丟包！本尊被神出

《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」是最大敗筆

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

台南牛肉湯入選米其林！在地人崩潰

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

資財營關臉書也沒用！北科大被灌爆「剩1.5顆星」

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版

白飯之亂！他點名1人很糟糕：想靠白飯填飽所有人

更多熱門

相關新聞

猩猩擰毛巾消暑　網笑：像我阿嬤

猩猩擰毛巾消暑　網笑：像我阿嬤

近日天氣一直持續酷熱，動物們也有了各種方法降溫！高雄壽山動物園臉書發佈了一段影片，紅毛猩猩像極了人類在擰毛巾擦身體降溫，大批網友按讚並紛紛回覆「彷彿看到我阿嬤！」。

高雄「壓克力大廠」燒到倒塌　驚悚畫面曝光

高雄「壓克力大廠」燒到倒塌　驚悚畫面曝光

驚天連3爆爆畫面曝光！高雄壓克力大廠秒陷火海

驚天連3爆爆畫面曝光！高雄壓克力大廠秒陷火海

高雄人不捨　前金區老醫院開價7億求售

高雄人不捨　前金區老醫院開價7億求售

即／高雄壓克力大廠狂燒4hrs　現場1勇消受傷送醫

即／高雄壓克力大廠狂燒4hrs　現場1勇消受傷送醫

關鍵字：

高雄觀光局草々過生活蔬食市集

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面