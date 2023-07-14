蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

▲紅遍全台，想吃不一定吃的到的「CHOCOBear巧克熊環島餐車」，獨特的巧克力漢堡皮讓人一吃就愛上。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

喜愛蔬食的民眾有口福了！高雄市觀光局聯名「哈囉生活」、「素食小夜市」兩大市集策展單位，在7月15日、16日於愛河辦理「草々過生活」市集，屆時將有超過70家蔬食品牌齊聚高雄，以最簡單的植物性飲食，顛覆大家對於蔬食料理的想像。

「草々過生活」結合全台唯一僅有的人氣素食攤車「素食小夜市」，以「生活」為概念打造蔬食市集，參展品牌種類十分多元，有蔬食美食、手作風格選物、在地小農、草々百貨X豐富樂蔬食超市、無包裝商店X嶼澎等。

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▲來自台中，利用新豬肉及植物肉製作出友善動物台灣道地小吃的「善良肉圓」。（圖／高雄市觀光局提供）

其中由素食小夜市起家，全台巡迴到哪都有死忠粉絲慕名而來的「喬治素食漢堡」及來自台中的「善良肉圓」；市集必買的排隊名攤，「林針嬤鹹水g」、「明宏拔絲地瓜」、「熊老闆地瓜球」、「her呷雞蛋糕」、「樹巢生煎包」等；不定期出攤的隱藏版餐車，「正月初一手作麻糬」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「巧克熊環島餐車」。

還有來自鹽埕巷弄的素食餐廳「小明星餐館」、來自台南網美必去的「SOi植物系甜點」及第一家純植生吐司專賣店「金曜パン」也前來共襄盛舉，琳瑯滿目的美食絕對讓大家從眼睛到味蕾都滿足。

▲來自台南網美必去的甜點店「SOi植物系甜點」快閃高雄愛河市集。（圖／高雄市觀光局提供）

除了美食外，也少不了手作生活小物、花藝設計及植栽生活療癒選物，不論是想打造居家生活，為平凡的日常增添點綠意及氛圍美感，或是買份具手感溫度的禮物，將祝福傳達給家人朋友，都可以在愛河市集中盡情地挖寶。

▲台灣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米」現身愛河灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

「草々過生活」市集將於本周末(7月15日、16日)於愛河河西路(近中正路段)舉辦。此外，高雄暑假活動也不間斷，高雄流行音樂中心珊瑚礁群及鯨魚堤岸有來自台灣原創高人氣IP的「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」及「貓貓蟲-咖波」15米高氣球陸續亮相，此次將與指標建物結合，與城市空間激發全新火花。

▲素食界超人氣餐車明星「林針嬤鹹水G」。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來自桃園的「Devil _Angel-惡魔天使餐車」純手工自製墨西哥料理，首次挑戰蔬食料理。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Her呷雞蛋糕」堅持不使用泡打粉，使用大量的新鮮雞蛋調配，搭配鮮乳調配。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「Oversize Vintage」古著服飾。（圖／高雄市觀光局提供）