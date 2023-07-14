燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄市楠梓加工區「世界級壓克力工廠」塑美貝科技股份有限公司今(14日)上午7時38分傳出火警，現場還一度發出爆炸聲響，截至中午12時警消仍未完全控制火勢。稍早火場畫面曝光，整間廠房陷入火海，結構也被燒到塌軟、東倒西歪，甚至上方樓層還一度崩塌倒下，場面十分駭人。

▲工廠結構不耐高溫，已被燒得塌軟歪斜。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄市消防局今(14日)上午7時38分許接獲通報，楠梓加工區中央路一處工廠傳出火警，初步了解該廠為製造壓克力的塑美貝科技股份有限公司，初判疑似原料槽爆炸釀禍，幸火警發生當下未有人員受困。

現場民眾拍下火場畫面，只見整間廠房內不斷有火舌竄出，已經陷入一片火海，建築結構也被燒得東倒西歪；當時現場人員建議先將外圍斷電，沒想到話才講到一半，工廠難敵火噬、轟然塌下，倒塌瞬間大量空氣灌入，又再助長一波火勢，現場火舌竄得更烈，畫面相當驚悚。

目前這起火警截至中午12時許火勢尚未獲得控制，稍早還傳出一名警消在灌救期間腳部受傷，在同仁攙扶下走出火場，幸意識清楚，沒有生命危險。

▼工廠被燒到倒塌，大量空氣灌入又再助長一波火勢。（圖／翻攝記者爆料網）