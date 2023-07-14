小小萌警出擊閃耀「一」夏！　小朋友參訪南警一分局

▲台南市警一分局偕同台南市毒品危害防制中心，暑假期間舉辦2023年小小萌警體驗營「小小萌警High Five出擊」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局偕同台南市毒品危害防制中心，暑假期間舉辦2023年小小萌警體驗營「小小萌警High Five出擊」活動，14日上午重磅開幕，到場參與活動的30名小朋友跟著舞台上的警察哥哥、姐姐，還有吸睛的刑警及警察大頭娃娃一起開心的帶動跳，隨著現場「拍拍拍」的音樂聲，活動正式拉開序幕。

第一分局小小萌警闖關活動以日常當中警察工作為起點，規劃出四項關卡，由熱情的警察哥哥、姊姊帶領著各位小萌警穿梭在會場闖關，關卡分別為「明察秋毫(鑑識)」、「明哲保身(婦幼)」、「慧眼毒拒(毒品)」、「舒途童歸(交通)」，藉由將交通、婦幼、犯罪預防等知識融合進關卡當中，以期達成寓教於樂的目的。

特別的是，第一分局於關卡中特在「明察秋毫（鑑識）」關卡將真實的刑事鑑識工具呈現在小萌警的眼前，並讓小萌警穿上刑警背心，手拿著磁吸筆，頭戴著防塵帽套，儼然就是一個個小刑警，隨著現場活動人員的指導，過程中原本一片空白的捺印紙，竟神奇地顯現出指紋，讓現場參與活動的小萌警們驚呼連連！

而小朋友認真、專業的模樣，更讓一旁的家長感到驕傲、開心不已。之後小萌警們繼續在接下來的「明哲保身（婦幼）」關卡認識如何保護自己身體隱私部位（如嘴巴、胸部、生殖器、臀部等）；在「慧眼毒拒（毒品）」關卡由關主帶領，透過圖卡辨識尋找隱藏在圖卡中的新興毒品，了解毒品危害防治的重要。接著又在「舒途童歸（交通）」關卡變身為指揮交通的帥氣交警，在模擬的道路間騎乘小警車，在遊戲間了解交通安全的知識。

在活動的尾聲，可愛的小萌警和熱情的警察哥哥、姐姐以及手機容量爆表的家長們，用大合照畫下完美的句點，第一分局將一張張值得紀念的照片，以拍立得相機讓現場的家長及小萌警們能馬上將這美好的回憶帶回家收藏，孩子及家長們都感到今天的活動真是收穫滿滿，直呼感謝警方的用心，讓一同參與活動的孩子們都能擁有一段很充實的暑期體驗！