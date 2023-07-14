快訊／西濱後龍段限速50公里　「罕見」架測速桿7／15起開拍

▲台61線苗栗縣後龍鎮施工路段架設固定測速桿，速限50公里，7月15日開始執法。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路苗栗縣後龍路段因位處工區事故頻傳，苗栗縣警察局祭出執法手段，在西濱快速道路南向105.3k設置測速照相桿，將於明(15日)起執法，請用路人注意。

苗栗縣警察局表示，台61線西濱快速道路沿線限速90公里，不過，從104公里至107公里，後龍觀海大橋及西湖溪橋目前為施工路段，工期至114年8月，工區路段速限降低至50公里，沿線均設置相關標誌、標線來提醒駕駛人減速，但是部分駕駛人車速仍偏快，未依照路段速限行駛，導致事故頻傳。

警方統計今年至5月止該路段發生19件事故，其中，14件集中在後龍交流道匝道前後，而主要肇事原因為超速，警方為落實速度管理，已在工區105.3公里南下路段增設測速照相桿，將於7月15日起執法。

工區設置測速桿實屬罕見，警方表示，開罰並非執法的目的，而是要導正民眾的用路習慣，防止交通事故發生，維護民眾生命財產安全，提醒駕駛人務必遵守行車速限、勿違規超速，共同維護交通安全。

警察局強調，新增設的測速照相桿將依路段速限執法，且新修正道路交通管理處罰條例已於今年6月30日施行，嚴重超速已由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里；罰鍰上限也由2萬4,000元提高至3萬6,000元。