　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／西濱後龍段限速50公里　「罕見」架測速桿7／15起開拍

▲▼台61線苗栗縣後龍鎮施工路段架設固定測速桿，速限50公里，7月15日開始執法。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲台61線苗栗縣後龍鎮施工路段架設固定測速桿，速限50公里，7月15日開始執法。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路苗栗縣後龍路段因位處工區事故頻傳，苗栗縣警察局祭出執法手段，在西濱快速道路南向105.3k設置測速照相桿，將於明(15日)起執法，請用路人注意。

苗栗縣警察局表示，台61線西濱快速道路沿線限速90公里，不過，從104公里至107公里，後龍觀海大橋及西湖溪橋目前為施工路段，工期至114年8月，工區路段速限降低至50公里，沿線均設置相關標誌、標線來提醒駕駛人減速，但是部分駕駛人車速仍偏快，未依照路段速限行駛，導致事故頻傳。

警方統計今年至5月止該路段發生19件事故，其中，14件集中在後龍交流道匝道前後，而主要肇事原因為超速，警方為落實速度管理，已在工區105.3公里南下路段增設測速照相桿，將於7月15日起執法。

工區設置測速桿實屬罕見，警方表示，開罰並非執法的目的，而是要導正民眾的用路習慣，防止交通事故發生，維護民眾生命財產安全，提醒駕駛人務必遵守行車速限、勿違規超速，共同維護交通安全。

警察局強調，新增設的測速照相桿將依路段速限執法，且新修正道路交通管理處罰條例已於今年6月30日施行，嚴重超速已由現行超過規定之最高時速60公里修正為超過最高時速40公里；罰鍰上限也由2萬4,000元提高至3萬6,000元。

▲▼台61線苗栗縣後龍鎮施工路段架設固定測速桿，速限50公里，7月15日開始執法。（圖／苗栗縣警察局提供）

ET快訊
《玩命關頭》韓哥逛台灣夜市！　Janet當地陪
快訊／大阪潑水音樂節出人命！　射中臉部死亡
看見受害女輕生！　她罹癌仍出面對抗NONO
遭3警攻擊誤逮　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？
阿宏PO正妹照「長相差太多」　妹子本尊神出了
緯創衝上144元　他憂恐淪萬海翻版！內行曝「1前提」才會跌
88歲奶奶當AV女優出道　挑帥哥拍片：還是亡夫最棒！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1北上大貨車撞內側護欄！占2車道紫爆　時速只剩9km

水產行不賣海鮮卻專吸人血　檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

快訊／水深只到腳踝！天母天和公園「女倒臥小溪中」　離奇死亡

遭勒頸誤逮「頭慘縫17針」　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？

前立委惡搞重劃自肥卻害慘小百姓　地主怒喊：還我200億土地

詐團搶搭金門首間麥當勞！她搶「優惠券」遭盜刷　點擊秒淪肥羊

壓克力大廠狂燒8hrs飄化學味！高雄人驚問有沒有毒　市府回應了

傳李西河升任警政署副署長　全國「刑事龍頭」他呼聲最高

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

快訊／國1北上大貨車撞內側護欄！占2車道紫爆　時速只剩9km

水產行不賣海鮮卻專吸人血　檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

快訊／水深只到腳踝！天母天和公園「女倒臥小溪中」　離奇死亡

遭勒頸誤逮「頭慘縫17針」　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？

前立委惡搞重劃自肥卻害慘小百姓　地主怒喊：還我200億土地

詐團搶搭金門首間麥當勞！她搶「優惠券」遭盜刷　點擊秒淪肥羊

壓克力大廠狂燒8hrs飄化學味！高雄人驚問有沒有毒　市府回應了

傳李西河升任警政署副署長　全國「刑事龍頭」他呼聲最高

快訊／國1北上大貨車撞內側護欄！占2車道紫爆　時速只剩9km

水產行不賣海鮮卻專吸人血　檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

變態男「把小貓丟微波爐」2個月連殺6貓　女友見一袋袋碎屍報案

WATERBOMB潑水音樂節出事！　「水柱直接噴臉」導致一人喪生

陸旅遊網紅獨自挑戰天山東段最高峰失聯遇難　牧民撈屍確認身份

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

兄弟新洋投最快下周二軍登板　恰總看影片：有像吳哲源

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

萬安46號演習時間曝　違規最高罰15萬

烏龍逮捕片曝！彰化警抓錯人　17歲少年慘破頭縫17針

歸化球員戴維斯家暴案　檢方偵結依傷害罪嫌起訴

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

即／新科議員林杏兒獲判當選有效

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

更多熱門

相關新聞

快訊／西濱快速道路自小客自撞　車流回堵2km

快訊／西濱快速道路自小客自撞　車流回堵2km

台61線西濱快速公路北上160k今(26日)上午7時許傳出車禍，現場一輛自小客車因故失控自撞護欄，駕駛受到輕傷。受到事故影響，現場車流回堵約2公里，目前事故尚在排除中，詳細原因還有待釐清。

後龍溪橋上3機車追撞　4專校生南投之旅喊卡

後龍溪橋上3機車追撞　4專校生南投之旅喊卡

台61線福興南下匝道施工　封閉16天替代路線曝

台61線福興南下匝道施工　封閉16天替代路線曝

砂石車掉爛泥害10車自撞　駕駛到案恐賠到脫褲

砂石車掉爛泥害10車自撞　駕駛到案恐賠到脫褲

即／西濱公路「槽車整輛翻下橋」！駕駛鮮血流滿地

即／西濱公路「槽車整輛翻下橋」！駕駛鮮血流滿地

關鍵字：

西濱工區測速

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面