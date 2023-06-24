西濱後龍溪橋上3機車追撞！4名專校生受傷　南投之旅喊卡

▲4名五專生共乘3部機車從桃園前往南投旅遊，在西濱公路苗栗後龍溪橋上3車追撞，4人輕傷、機車損壞，南投之旅提早結束。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路南下苗栗縣後龍路段今(24日)上午發生機車追撞事故，4個5專同學共騎3部機車到南投出遊，行經104.5k苗栗後龍溪橋上，疑似未保持安全距離而不慎追撞，4人受傷送醫，都沒有生命危險，已經排除酒駕，不過，3部機車都已經損壞，南投之旅也提前結束。

竹南警分局於今(24日)上午10時許接獲報案稱，在苗栗縣台61線南下104.5公里處，發生多輛車追撞事故，員警獲報到場處理。

員警到場發現3輛普通重機車於西濱公路後龍溪橋上機車道發生追撞，現場4人身體、4肢多處擦、挫傷，警方對3名騎士實施酒測，酒測值皆為0，詳細肇事原因仍待釐清。

初步調查，發生事故的3輛機車是同行夥伴，都是北部某專校18、19歲的學生，4人相約分乘3部機車，今天上午從桃園出發，預計前往南投縣旅遊，上午10許行經事故路段，第一台車發現前方車輛減速，便進行煞車，後方2輛機車疑似因煞車不及而發生碰撞，所幸未與後方汽車發生事故。

4名傷者送醫包紮後均無大礙，不過，3輛機車的前輪都嚴重損壞，已經無法繼續旅程，4人的南投之旅也因此提早結束。