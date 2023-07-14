23歲軍人夫失蹤！「變性妻」焦急尋人　10天後卻離奇死亡

▲卡姆在通報克雷格失蹤後被發現離奇死亡。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者王佩翊／編譯

美國德克薩斯州一名陸軍士兵的變性人妻子5月15日通報丈夫失蹤，然而在男子失蹤期間，他的變性妻子卻傳出死訊，而他本人則是在隔日被尋獲。由於案件過於離奇，軍方與警方已啟動刑事調查，並且拒絕對外公布更多細節。

根據《紐約郵報》報導，23歲的陸軍士兵克雷格（Craig Chamberlain）的變性人妻子卡姆（Cam Chamberlain）曾在丈夫失蹤期間表示，其實克雷格已經很久沒有正常到軍營報到上班，但她直到3月才發現這件事。隨後就傳出克雷格失蹤的消息。

克雷格失蹤期間，卡姆在社群媒體刊登尋人啟事，並表示丈夫出門時沒有帶鑰匙與手機，且患有重度憂鬱。當時她曾經告訴朋友稱，自己打算和克雷格離婚，但她還是忍不住擔憂他的安危。卡姆說，「我還是愛他，如果他出了什麼事，我會責怪自己。」不過她也抱怨，丈夫離家前，並未留下足夠生活費以購買食物與生活必需品。

卡姆5月15日正式向警方通報克雷格的失蹤，而克雷格的營區長官則認為他是蓄意離開部隊，而非意外或其他原因。然而在克雷格失蹤不到2周，卡姆5月25日被發現死亡，警方並未公布她的死亡時間、地點與死因。然而離奇的是，失蹤多時的克雷格卻在5月26日被尋獲。

克雷格的母親表示，他被發現時狀態非常糟糕。據悉，克雷格曾因失蹤而面臨行政調查，不過目前已經結案。由於克雷格的失蹤與卡姆的死亡十分離奇，因此軍方與警方已合作展開調查，不過並未提供更多的案件細節。