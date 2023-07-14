馬英九邀37位陸生團明訪台　9天走16地點行程曝光

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會規劃邀請中國大陸5所大學師生來台交流，基金會今（14）日公布陸生團訪台行程，9天行程37名師生將前往16個地點，包含政大、文大、故宮、大稻埕等地區。馬英九在生日當天也表示，這是這幾年最重要的大陸青年朋友來台交流團，他將親自接待他們，期望能為恢復兩岸關係盡一點心力。

內政部移民署聯合審查會議11日通過馬英九基金會邀請陸生來台交流案。從訪問團行程可以看到，一行人將於明天中午搭中國國際航空CA-185抵台，下飛機後將先參訪台積創新館；隔日則到台中參訪捷安特自行車文化探索館。

陸生團17日將與前行政院長江宜樺成立的長風基金會進行交流，中午將參訪台北101大樓，下午則參訪政治大學；18日將參訪文化大學及故宮博物院；台灣大學參訪則安排在19日，當天下午也將與台北論壇基金會交流，並參訪大稻埕。

20日、21日陸生團將往台灣東部走，包含參訪慈濟、東華大學、太魯閣等地，晚間則會再回到北部參訪九分。離台前一天師生們將與馬英九基金會交流，當晚再去平溪，23日則會在下午1點離開台灣。

陸委會13日說明，馬英九基金會邀請陸生參訪團來台交流，其中有31名學生，包括大學生、碩博士班學生；另有6名人員隨行，倘若後續有任何行程更動，必須事前向移民署提出申報。

