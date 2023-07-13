陸生7／15訪台！　北京清大教授嘆「懷念在台時光」期待自由交流

▲北京清華大學教授魯巍。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等37名大陸高校學生，於7月15日展開為期9天8夜的訪台之旅。北京清華大學物理系教授魯巍向《東森新媒體ETtoday》表示，他疫情前也經常會帶學生到台灣交流，一待就幾個月，「我其實非常懷念在台灣校園裡漫步的休閒時光，希望未來這種自由的學術交流能得到更好的支持。」

魯巍今早出席在北京舉行的兩岸青年峰會，並上台發表主旨演講。他受訪時指出，在美國唸書時結識了非常優秀且國際化的台灣學者，並與一位大學校長成為忘年交，「作為科學家，我們對科學的愛好和追求是共通的。」

對於此次馬英九邀請清華大學等多所大學學生赴台，魯巍表示，科學作為推動人類進步的世界性力量，它帶來開放平等、合作共贏的精神，不管在什麼時代都非常重要，希望未來兩岸能更自由地互訪。

魯巍回憶道，他2005年與台灣結緣後經常前往交流，有時做實驗一待就是數月，不管是在繁華的大都市台北，還是小城市中壢，都能感受到生活的安逸和自在，教授學生亦非常友善。

「我其實也非常懷念在台灣，和同事們去台中爬山，在台大、中大校園裡漫步的休閒時光」，魯巍表示，期待自由的交流能得到更好的支持。

▲張少甫接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

參加峰會的台灣師範大學學生張少甫則表示，兩岸同根同源同文同種，相互交流是必要的，若不是本週來北京，也會希望能擔任接待的學生，多結識大陸朋友。

今日是馬英九73歲生日，他在臉書分享喜悅說，日前馬英九基金會的陸生訪台案獲准就是給他最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物，更希望為兩岸人民福祉，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復正常交流。

行政院副院長鄭文燦12日受訪說，這次是專案核准，希望兩岸能恢復健康有序的交流，也要照既有行程安排，沒有政治活動或著政治言論等，「希望台灣自由民主的氣氛，也能讓中國的學子有更大感受」。