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社會 社會焦點 保障人權

女友視訊換衣服遭偷拍　他瞎扯「裸聊就代表同意」下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子2021年10月至12月間與女友小美（化名）通過視訊聊天，卻趁著對方換衣服時，偷偷使用螢幕截圖的拍照功能，拍下女友裸露胸部的照片，因此挨告。劉男聲稱兩人當時是情侶，「她既然願意跟我視訊裸聊，代表她同意讓我截取照片」，但並未獲得台中地院法官採信，最終被依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

▲劉男在視訊通話時，偷偷拍下女友換衣服的裸照。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，劉男2021年10月至12月間在中國活動，平時會通過視訊通話與住在台北的小美聯繫，他卻在某次視訊通話時，未經同意偷偷使用手機螢幕截圖的照相功能，偷拍女友裸露胸部的照片。小美在2021年12月22日突然收到身分不明的中國網友傳來的微信，這才知道自己遭到男友偷拍。

劉男挨告之後，坦承的確有在視訊時截取照片，但強調兩人當時是情侶，「她既然願意跟我視訊裸聊，就代表她同意讓我截取照片」，況且小美平時也會主動傳送裸照或私密影片給他看，他並未偷拍。

小美則證稱，當時不是有意要跟劉男裸聊，因為剛好要換衣服，加上對方是她的男友，沒有多想就在鏡頭前面更衣，「我完全不知道他有將我裸露胸部的畫面截圖」。

台中地院法官認為，劉男在視訊聊天過程中偷偷截圖，依照目前手機的操作模式，小美確實極有可能在毫不知情的狀態下被偷拍；再者，視訊通話的畫面稍縱即逝，若是側錄或截圖就可以永久保存，兩者的性質及效果明顯不同，小美雖然在視訊過程中於鏡頭前袒露胸部，但不代表劉男就可以擅自截圖保存。

法官接著指出，縱使劉男與小美當時正在交往，情侶之間的個人生活私密領域仍應該受到法律完整保障，任何一方都不能在完全不過問意願的情況下恣意偷拍，最終不採信劉男的說詞，並依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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