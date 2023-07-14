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透視蘭嶼豬！畜試所首創高畫質生醫影像資料庫「提高試驗精準度」

▲▼畜試所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可提高試驗精準度。（圖／農委會提供）

▲農委會畜試所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可提高試驗精準度。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

蘭嶼豬為國內生物醫學研究常用小型豬種，過去卻因手術試驗時缺乏解剖圖譜可供對照，在試驗精準度與應用性大打折扣，農委會畜產試驗所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可供試驗研究時精準定位及瞭解蘭嶼豬解剖構造，除有利推廣蘭嶼豬於試驗研究及教學應用，也可減少或避免試驗前動物使用，提高試驗精準度，增進動物福利與落實實驗動物3R原則。

起源於2.9萬年前的蘭嶼豬，是台灣特有古老豬種，也是國內生物醫學研究常用小型豬種，由於體型較小且操作方便，不管探索疾病機轉或開發新治療技術，都是最佳的試驗動物。

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不過，畜試所指出，過去手術試驗時因缺乏解剖圖譜可供對照，必須依靠經驗或透過實際豬隻解剖方可瞭解內部結構進行試驗，導致蘭嶼豬在試驗精準度與應用性大打折扣，畜試所構思資料庫建置方案，並借助國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心的醫學影像攝影技術，創建3至6月齡蘭嶼公豬高畫質生醫影像資料庫，包含腦與生殖器官磁振造影及全身性電腦斷層掃描影像。

▲▼畜試所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可提高試驗精準度。（圖／農委會提供）

▲▼農委會畜試所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可減少或避免試驗前的動物使用，提高試驗精準度。（圖／農委會提供）

▲▼畜試所首創蘭嶼豬高畫質生醫影像資料庫，可提高試驗精準度。（圖／農委會提供）

除了建立蘭嶼豬不同面向的影像資料，畜試所表示，該資料庫也提供蘭嶼豬3D立體影像，讓動物的解剖構造，不再只是從平面圖片去想像器官立體結構，並輔助使用者快速瞭解實際解剖構造，無論是初次學習豬隻生理結構，或者是精進試驗技術，都有很大幫助。

畜試所指出，未來計畫建置蘭嶼豬生醫影像資料庫共享平台，讓研究人員與一般民眾，都可線上即時瀏覽高畫質的解剖圖鑑，也會持續創建不同月齡與性別生醫影像，完善蘭嶼豬生醫影像資料庫。

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