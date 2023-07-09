蛋荒過後…臭雞蛋變多了　網友籲加強稽查：吃壞肚比缺蛋還恐怖

▲不少民眾反映最近在超市量販通路買到臭雞蛋。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋產銷供應回穩，正值雞蛋消費淡季買氣差、加上天氣炎熱雞蛋不易保存，最近有不少消費者反映，在市售通路所購買的常溫盒裝蛋，打蛋料理時才發現是臭蛋，而且不只進口盒裝蛋，連國內生產的盒裝蛋也是壞蛋頻傳。有網友就說，政府應加強稽查，畢竟「臭蛋吃下肚，比缺蛋還恐怖」！

有網友在網上分享，日前在超市買了國產的洗選蛋，本來想做蔥油餅加蛋，結果餅皮煎好，雞蛋一打下去，一股臭味撲鼻而來，居然是臭雞蛋，結果餅皮也毀了，後來再拿一個碗打蛋，沒想到更臭，當下差點吐了，蛋液的顏色根本是「黑色幽默」。引發網友討論，「夏天我會買冷藏蛋或國產蛋」、「打蛋一定要拿一個碗單獨打」、「最近通路雞蛋鮮度差，最好去傳統市場買」。

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在北部經營蛋行的謝姓業者表示，雞蛋營養質極多，為避免細菌分解，所以蛋有三層保護，第一層防菌在洗選過程已被破壞，如果第二層的蛋殼再有瑕疵，或存放處所不當，甚至保存時間過久，都可能因細菌或黴菌侵入分解，很快會造成發黴變黑甚至發臭長蟲，打出來的蛋液就會呈黑色。

謝姓業者說，常溫下的雞蛋，夏季約15天後開始變質，冷藏雞蛋約可放1個月，但經過洗選的雞蛋，保存期限又會比非洗選更短，量販超市架上的平價常溫洗選蛋，可能本身雞蛋保存期限已經很短，或是蛋的來源品質本就不佳，不洗選賣不出去，而洗過可以連生產日也一起洗掉，製造日期就變成洗選包裝日期，消費者難判定已經下蛋多久。

謝姓業者建議，民眾購買超市平價蛋時，如果蛋的表面過於粗糙，可能雞隻在產蛋時的健康狀況不佳，蛋就不會結實好吃，應避免挑選；並觀察蛋殼上的氣孔水痕是否過於明顯，可能蛋已存放相當時間，或保存環境不理想，通常這種雞蛋蛋白容易液化，或蛋黃容易散掉，代表已經失去鮮度，隨時都可能變質壞掉。