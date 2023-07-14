三重正義陸橋今起拆除　夜間封閉正義北路、信義西街

▲正義陸橋拆除。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市三重區正義陸橋今起開始拆除工程，將於14日、15日及21日、22日，每日晚間11時至隔日上午6時，連續兩周分別進行樓梯吊離作業及大梁卸除作業，屆時將封閉正義北路及信義西街，請用路人改走文化北路、自強路一段及大智街通行，施工期間如遇雨將順延，整體工程預計7月27日完工。

工務局表示，三重正義陸橋位於正義國小附近，使用率低且樓梯墩柱占據大部分人行道，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長會勘取得共識，再進行試辦封閉蒐集民眾意見，無具體反對意見後才進行拆除工程。

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養工處指出，正義陸橋拆除工程分階段進行，工程於7月10日開工，其中僅樓梯吊離及大梁拆卸作業時間需封閉道路，拆除期間為7月14日、15日及7月21日、22日，每日夜間11時至翌日上午6時，將封閉正義北路及信義西街，請用路人改走文化北路、自強路一段及大智街通行；其餘階段均不影響車輛通行，整體工程預計7月27日完工。

養工處提醒，道路封閉施工期間將影響行經正義重新路口的10個路線公車，請民眾改至天台廣場、長壽西街口、中正南路、中山藝術公園搭乘；另統聯客運1620班次也將暫不停靠正義北路，請民眾改由重陽路下車。

養工處說明，正義陸橋是新北市升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理拆除評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。