前英相強生警告「烏克蘭疲勞」是最大敵人　沒理由推遲基輔入北約

▲前英國首相強生是冒著危險訪問基輔的首批外國領袖之一。（圖／取自Twitter／BorisJohnson）

記者吳美依／綜合報導

前英國首相強生12日警告，除了俄軍以外，烏克蘭在這場衝突中的最大敵人就是「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue）。此外，他也呼籲「沒有任何藉口」可以推遲基輔加入北約。

強生（Boris Johnson）接受CNN專訪時，警告烏克蘭疲勞的危險性，「世上其他國家、尤其烏克蘭支持者們，為了確保他們獲勝，已經筋疲力竭。」他也強調，讓烏克蘭走上加入北約的道路「非常重要」，「最後一個反對意見是，這將是對普丁的挑釁。嗯，我們已經看到烏克蘭沒加入北約會發生什麼事，你們挑起了歐洲80年來最嚴重的戰爭。」

強生指出，烏克蘭的勝利「對於全世界的民主自由都至關重要」，他不僅呼籲華府繼續支持基輔，也坦言自己贊同拜登向烏克蘭運送集束炸彈，「我認為拜登總統提供這些武器是正確的，因為烏克蘭人越快能夠使用它們奪回領土，就能拯救更多生命。」

▲強生力挺烏克蘭，但後來因為政府防疫爭議下台。（圖／路透）



不過，英國官方譴責美國提供集束炸彈的決定。事實上，目前全球一共123國簽署《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions），明文禁止這種大規模無差別殺傷武器的使用、貯存、生產及轉移。但是，美、烏、俄及其他71國並非簽署國。

強生擔任英國首相期間，直言不諱地對烏克蘭表達支持，與澤倫斯基發展出密切工作關係，更成為首批冒著危險前往基輔訪問的外國領袖之一。但由於政府防疫醜聞，他在2022年9月下台，並於今年6月辭去國會議員工作。