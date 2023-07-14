醫院電梯突上升！　墨6歲女童「被夾30分鐘」心臟碎裂亡

▲墨西哥6歲女童被電梯夾30分鐘，導致心臟破裂死亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一名6歲女童因感染登革熱住院治療，當醫護人員用擔架準備將她推進電梯裡時，電梯卻突然故障開始上升，導致她整個人連同擔架被夾住，花了30分鐘才救出，但仍因心臟與肺部破裂，傷重不治。

根據《鏡報》報導，年僅6歲的艾塔娜（Aitana）因感染登革熱住進墨西哥普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）的某間醫院，經過治療後準備於11日出院，當醫護人員用擔架將她推入電梯後，電梯卻突然往上升，其他人來不及進入電梯，而艾塔娜整個人連同擔架被夾在電梯跟牆壁的隙縫間，雙腿露在門框外。

醫護人員立刻報警求救，當地消防部門負責人狄亞茲（Alejandro Contreras Díaz）說，「當我們到達現場時，女孩還活著，但承受了相當大的壓力。」當時艾塔娜的胸口和臉部緊貼著建築的橫樑，「我們擔心電梯會掉下來，因為這類設備都有安全鎖，如果強行打開，可能會導致它掉下來。」

最後消防人員花了30分鐘利用液壓設備將艾塔娜救出，但她的肺部和心臟幾乎被壓碎，最終於同日宣告傷重不治。

事發後醫院在聲明中指出，電梯維修服務是由外包廠商負責，院方也會全力配合調查；警方目前已拘留了一名男子，但未說明詳細情況，事件發生的原因仍在進行調查。