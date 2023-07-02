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為新住民、新二代及原民行車安全把關　六家婚媒協會補助機車考照

▲為新住民、新二代及原民行車安全把關

▲為新住民、新二代及原民行車安全把關，六家婚媒協會補助機車考照。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為新住民、新二代和原民朋友的行車安全把關，由新北、桃園、嘉義和高雄4縣市的6家合法跨國(境)婚姻媒合協會，結合桃園市中正駕訓班舉辦「新住民、新二代及原住民機車輔導考照班」，參加學員經過多天室內、外課程，對於考取駕照充滿信心，同時感受到相關單位的友善關懷！

▲為新住民、新二代及原民行車安全把關

▲移民署桃園市服務站主任黃英貴、桃園監理站二股劉得政股長、中正駕訓班葉力瑋主任(由左至右)重視機車駕駛教育。（圖／郭明宗提供）

桃園市亞洲婚姻協會理事長林桂金表示，近年來機車事故傷亡人數居高不下，引起相關單位關注。因此，政府為強化機車駕駛教育，只要到駕訓班報考機車輔導考照班，費用4500元，經考取駕照後，交通部公路總局和桃園市政府各補助1300元。

而為了減輕新住民、新二代及原住民朋友的經濟負擔，6家合法跨國(境)婚姻媒合協會，一起出錢並結合桃園市中正駕訓班舉辦「新住民、新二代及原住民機車輔導考照班」，凡符合資格參加學員，立即補助1200元。

▲為新住民、新二代及原民行車安全把關

來台居住33年的印尼籍張小姐說，她透過朋友介紹參加這次機車考照課程，認識交通規劃和道路環境，已經比較知道如何安全騎機車；李容是陸籍配偶，居住桃園已7年，這次是在臉書社團知道6家婚媒協會舉辦這項課程，感受到課堂上老師認真授課，讓她學到很多的交通規則；待業中的33歲高姓原民朋友強調，上了4堂課後對考照已有把握，相信有助自己找工作；越籍陳氏娟來台20年，目前在某大食品廠工作，她說：參加考照班如考取駕照，上下班時間會更彈性。

▲為新住民、新二代及原民行車安全把關

移民署桃園市服務站主任黃英貴說，6家婚媒協會自籌經費補助「新住民、新二代及原住民機車輔導考照班」是首次開辦，課程陸續於6月下旬展開迄7月3日，桃園監理站二股劉得政股長表、中正駕訓班葉主任都鼓勵參加學員好好學習，讓自己行車安全更有保障。6家婚媒協會分別為：台灣好姻緣國際婚姻媒合協會、中華歐亞國際婚姻媒合協會、台灣合樂外籍婚姻媒合服務協會、台灣百年好合婚姻媒合協會、台灣月老婚姻協會、桃園市亞洲婚姻協會。

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