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大陸 大陸焦點 特派現場

侯友宜首談接受九二共識　國台辦： 核心意涵是兩岸同屬一中

▲▼ 陳斌華。（圖／中國台灣網）

▲ 陳斌華。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／北京報導

國民黨總統參選人侯友宜近日首度談及九二共識，強調主張兩岸互不承認主權，互不否認治權的政治現實。對此，國台辦今（4）日回應稱，願與台灣各政黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動。

國台辦新聞發言人陳斌華指出，「九二共識」的核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，明確界定了兩岸關係的根本性質，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」。

▲ 陳斌華擔任新一任國台辦發言人。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳斌華稱，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。

他強調，大陸願與包括中國國民黨在內的台灣各政黨，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

侯友宜3日接受資深媒體人趙少康專訪，被問到九二共識議題時，侯友宜首度明確表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，他強調一切遵照中華民國憲法，因此反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文污衊式的九二共識。

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國台辦陳斌華侯友宜九二共識

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