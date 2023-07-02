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得乳癌怎麼辦！女性癌症發生率第1死亡率第2　醫曝全方位新知

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在7月1日下午，舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」，由乳房醫學中心主任張群明、血液腫瘤科醫師朱崧肇、中醫部副主任王健豪、心血管暨粒線體相關疾病研究中心博士林佑融，從自我篩檢、手術選擇到中西醫治療方式等全方位的為病友及家屬分享乳癌相關保健新知。

張群明主任分享乳房篩檢與乳癌外科手術新趨勢、朱崧肇醫師介紹乳癌藥物治療與基因檢測新知、王健豪主任帶來中西醫合療一同抗癌、林佑融博士則是分享中草藥在乳癌的基礎研究發展。

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

根據國民健康署2020年癌症登記資料及衛生福利部2021年死因統計顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名及死亡率第2名，乳癌發生高峰為45至69歲。「乳房疼痛是不是得了乳癌？」張群明主任表示，大多數的乳房疼痛，都不是乳癌所引起，但若是自行摸到乳房硬塊、乳頭凹陷、形狀大小改變、異常分泌物、或是乳房皮膚出現紅腫、變色、發癢等，請盡快就醫接受進一步檢查，透過乳房超音波或乳房X光攝影，可以幫助偵測乳房鈣化點或微小腫瘤；若是懷疑為惡性腫瘤則可透過切片檢查來確診。

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲朱崧肇醫師介紹乳癌藥物治療與基因檢測新知。

一旦確診罹患乳癌該怎麼辦？除了前導性化學治療讓腫瘤縮小消失外，還有手術包含前哨淋巴結取樣及整形式乳癌切除手術，或放射線輔助性治療。朱崧肇醫師說，透過乳癌腫瘤基因檢測，可以協助醫師和病人評估接受術後化療的必要性以及癌症術後風險預測、精準治療復發或轉移性乳癌，提供標靶藥物及免疫治療建議、也能針對遺傳性癌症高度相關的基因進行分析，使高風險受測者能提早進行預防性措施。

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲王健豪主任帶來中西醫合療一同抗癌。

朱崧肇醫師也分享目前抗體藥物複合體（ADC）乳癌治療新進展，包含衛福部近來核准的ENHUTU （優赫得）可用於治療轉移性HER2弱陽性乳癌，也介紹三陰性乳癌新選擇Trodelvy （拓達維），讓病友了解最新的治療資訊。

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林佑融博士則是分享中草藥在乳癌的基礎研究發展。

除了西醫治療乳癌，中醫也能介入改善病人術後或化療後的不適，包含胃口不好、便祕、睡眠等問題，中醫都可以輔助的角色介入來改善，王健豪副主任表示，中醫強調辯證論治，依病人體質來給予不同的治療方式，若是病人體力較好，會鼓勵他們接受現代醫學的治療，若是體質較虛弱，中醫會針對提升免疫力、正氣來調理，讓病人可以再接受進一步的西醫治療。

為了幫助乳癌病友，花蓮慈院中西醫研究團隊以淨斯本草飲為基礎，研究中草藥對抗三陰性乳癌，希望能解決抗藥性的難題。林佑融博士在講座上分享中草藥在乳癌的基礎研究進展，林佑融說，希望以科學實驗的方式，分析各種中草藥的功用，並發掘更多未知功效，來幫助更多病人。

▲花蓮慈院舉辦「慈濟365．健康又幸福」系列講座「乳果早知道：乳癌的預防與治療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲團隊特別準備「淨斯本草康汝濃縮液」做結緣品。

健康講座上，民眾與病友也把握時間向團隊詢問乳癌治療的大小事外，團隊也特別準備「淨斯本草康汝濃縮液」做結緣品，黃小姐開心分享，雖然她不是病友，但是很關心自已的健康，希望能多多舉辦健康講座，讓更多人了解健康新知。

朱崧肇醫師在最後也提醒病友，每天運動30分鐘以上、每星期5天的中度運動或每週75分鐘的高強度運動，及重訓包含阻力訓練、平衡訓練等以及控制體重，都有助於下降死亡率約四成。

「慈醫365‧健康又幸福」系列講座預計每季舉辦一場，邀請花蓮慈院各專科醫師分享健康資訊，花蓮慈濟醫院YouTube官方頻道也會定期分享衛教影片，歡迎有興趣的民眾訂閱，或私訊花蓮慈院FB粉絲專頁期望的演講主題。
 

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