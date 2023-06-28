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來台旅遊突中風！花蓮慈院團隊悉心照護　澳籍遊客感動返鄉

▲住院治療期間，由曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞（左一）陪伴協助令James夫妻二人十分感動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

住院治療期間，由曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞（左一）陪伴協助令James夫妻二人十分感動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

73歲澳洲人James與太太Glenys日前搭乘郵輪到台灣旅遊，因嗜睡伴隨有左側乏力症狀，轉診至花蓮慈濟醫院急診，經檢查發現為出血型腦中風。術後住院治療的一個月內，護理團隊邀請曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞陪伴，協助處理飲食及夜間陪病問題，令他們十分感動。

James直到出院返回澳洲後和太太仍透過通訊軟體向護理團隊表達感謝，並持續與團隊分享生活日常。Glenys表示丈夫在返鄉後向每位親友分享慈濟醫療救了自己一命，二人絕不會忘記這一個月以來團隊無微不至的照顧。

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▲住院治療期間，由曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞（左一）陪伴協助令James夫妻二人十分感動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼太太的畫對James來說就像是護身符，因此將新的畫作貼到牆上以安撫James，也成了護理人員的交班重點之一。

今年四月中，James因左側頂葉及顳葉周圍組織水腫緊急入院，後續很快地接受手術進行立體定位抽吸血塊，將出血排出。手術由神經醫學科學中心主任邱琮朗執行，過程相當順利，只是先前的血塊壓迫造成了James的記憶、語言能力受損和行動能力下降，需積極進行一個月的復健治療，原本開開心心出門旅遊，卻意外住進了醫院，令二人情緒都有些低落。若在澳洲當地就醫，家屬幾乎不會在院陪伴，加上飲食習慣差異，住院初期的James十分難熬，為了解決這個問題，護理部副主任王淑貞特別尋找醫院附近能夠開伙的民宿，讓Glenys日間方便往返醫院和暫時住處，能夠親自為先生準備合口味的料理。

為了安撫情緒低落的James，從入住加護病房開始，Glenys將自己的畫作貼在病房的牆面上，「晚上睡不著覺，就讓他看著我的畫吧。」因此在James住院期間，這個請求也成了護理人員交班的一項重點。Glenys說，她的作品對James就像是護身符一樣，能夠讓他安心，晚上也拜託值班的護理人員多照顧他。面對文化差異，不僅負責照護的護理團隊全力配合夫妻二人的需求，曾在澳洲有留學經驗的護理部王淑貞副主任聽聞此事，也多次到病房關心，陪James說話解悶。

▲住院治療期間，由曾在澳洲有留學經驗的護理部副主任王淑貞（左一）陪伴協助令James夫妻二人十分感動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

這份關懷令James的心情好了起來，復健過程中，除了護理人員及職能治療師、物理治療師以外，病房的護理佐理員王偉其更時常協助James身體整齊清潔，陪伴下床活動，讓James也更積極配合復健治療。剛中風的他原本連一個句子都難以完整表達，且身體無力需靠輪椅代步，但在一天天堅持不懈的復健下，情況逐漸好轉，直到出院時已可以正常與人交流，倚靠拐杖就能自行行走。

James順利於五月中出院後，便與太太一同返回澳洲，但仍然持續透過通訊軟體向護理團隊彙報自己的身體狀況與後續復健成果，並分享生活點滴；五月底James生日時，團隊還特別錄製了生日祝福影片，歡唱生日快樂歌為大洋彼端的壽星慶生。James感謝慈濟醫療為他賦予新生命，表示醫療團隊對二位陌生的外國人的友善，真的令自己和妻子又驚訝又感動。余佳倫護理長說，能與患者及家屬建立良好的護病關係，看著James慢慢地復原，回歸以往的生活，讓遠在地球另一端的人，感受慈濟有溫度的護理照護，這是團隊的努力和幸運，也祝福喜歡四處旅遊的James能早日恢復到生病前的狀態，再分享和太太的遊記！

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