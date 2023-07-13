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大陸 大陸焦點 特派現場

生成式AI群雄並起　陸網信辦聯合七部門公布管理規範

▲大陸官方推出生成式AI服務管理服務管理暫行辦法。（圖／CFP）

▲大陸官方推出生成式AI服務管理服務管理暫行辦法。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球乃至於中國大陸的生成式AI群雄並起，競逐這個還未成熟的未來科技趨勢。為避免過度「野蠻生長」，大陸網信辦聯合七部門共同推出《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，自2023年8月15日起施行。旨在促進生成式AI健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

據了解，大陸各大網路科技公司均投入生成式AI應用的開發研究，包括百度的文心一言、阿里的通義千問、科大訊飛的星火認知等，都在各自擅長的領域領跑。不過，在生成式AI未臻成熟之際，外界也不免擔心出現傳播虛假資訊、侵害個資權益、數據安全和偏見歧視等問題。

對此，大陸國家網信辦聯合國家發改委、教育部、科技部、工信部、公安部及廣電總局等相關單位，聯合推出《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，在促進生成式AI健康發展的重要要求下，防範生成式AI產生的服務風險。

▲科大訊飛的生成式AI模型「星火認知」。（圖／CFP）

▲科大訊飛的生成式AI模型「星火認知」。（圖／CFP）

《辦法》提出國家堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式AI創新發展，對生成式AI服務實行包容審慎和分類分級監管，明確了提供和使用生成式AI服務總體要求。

此外，《辦法》還提出促進生成式人AI技術發展的具體措施，明確訓練數據處理活動和數據標註等要求；規定生成式AI服務規範，明確生成式AI服務提供者應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沈迷生成式人工智能服務，按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》對圖片、視頻（影片）等生成內容進行標識，發現違法內容應當及時採取處置措施等。

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