分科測驗公民「NCC換照、無人商店」入題　試考生：難易適中

▲分科測驗今天最後一節考公民，試考生認為難易適中。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）進入第二天，最後一節考公民，今年試題結合時事，包括NCC換照、無人商店等入題，入闈協助大考中心審題的高中教師指出，公民科取材貼近社會新聞與生活情境，包括學生成績、家庭遺產等問題，並擴增到社會國家與國際局勢；入闈協助審題的試考生表示，今年公民試題融合時事，試題多元，包括媒體素養、國際關係、兩性平權等，且有不少圖表入題，整份試卷「難易適中」。

根據大考中心統計，公民科共有2萬1515人報考，比去年增加超過7000人，增幅超過5成，另地理共1388人缺考，缺考率6.45%，比去年減少1.47%。

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入闈協助審題的高中教師指出，今年公民科取材貼近社會新聞與生活情境，像是第2題的學生成績、第36、37題的家庭遺產問題，並擴增到社會環境（兒少個資保護、廣播換照）、國家政策（原住民族權利）與國際局勢（美中競爭）等，23至26題則是無人商店延伸的失業問題，而非選題分別牽涉社會、政治、法律與經濟，要求學生在有限字數內作答，對考生也是一種挑戰。

入闈協助審題的試考生表示，今年公民取材融合時事，像是第15到16題組為NCC審查廣播電台換照，讓考生對判決有更深入思考，第6題則是社群軟體對話呈現民屋租賃情境，貼近日常生活，還有不少圖表題入題，而在第32題列舉三個社運團體現況，測驗考生從題文資料找到作答線索，整體而言，這份試卷「難易適中」。

台北市高中公民與社會科老師群認為，今年公民科命題取材多元且生活化，並扣合時事，呼應新課綱著重議題，像是原住民族權益保障議題，以及性別議題，而素養導向命題比以往多，非選題題目增加，且今年公民科題數較去年多且難度比去年高，整體而言，今年公民偏難。