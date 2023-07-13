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機場上空颳起龍捲風！芝加哥慘遭暴風雨襲擊　300多個航班遭打亂

▲▼芝加哥12日傳出多起龍捲風襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥12日傳出多起龍捲風襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國芝加哥都會區昨（12）日遭受一連串龍捲風襲擊，國際機場甚至還有龍捲風生成而被即時畫面拍下，乘客們立刻躲避至航廈間的移動通道，宛如電影情節般驚心動魄，截至晚間9點前至少有330個以上的航班慘遭取消，而附近地區一共出現8起龍捲風襲擊事件，庫克縣內響起多起警報，許多房屋和建築受到暴風雨和龍捲風的破壞。

根據《每日郵報》、《CBS News》，美國伊利諾州東北部的庫克郡（Cook County），包括該州郡治芝加哥12日傳出至少8起龍捲風襲擊事件，美國國家氣象局甚至從晚間7時連續兩次向芝加哥發布龍捲風警報，警報在市中心洛普區響起，呼籲民眾即時前往避難場所，住在60層樓公寓的住戶感到驚恐不安，整座城市籠罩在暴風雨的陰霾中。

其中，芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）被乘客拍到出現突如其來的龍捲風，數千名乘客即時躲避到航廈，晨間新聞記者福爾曼（Hannah Follman）當時正準備搭乘飛往英國倫敦的班機，她用鏡頭拍下機場內形成龍捲風的驚險畫面，「這絕對是一場驚險的飛行」，她表示早在龍捲風出現前就已經搭上飛機，隨後空服人員通知乘客下機躲避龍捲風。

突然來襲的龍捲風，造成歐海爾國際機場在當地時間12日晚間9時以前有333個航班被迫取消，至於中途國際機場（Midway International Airport）則有35個航班被取消，幸好後來天候好轉，兩座國際機場逐漸恢復運作。

另外，多起龍捲風襲擊造成芝加哥和伊利諾州、庫克郡等周遭地區的房屋和建築被嚴重破壞，西南郊區鄉村某社區則被暴風雨和龍捲風肆虐，樹木倒塌、某戶人家屋頂甚至被掀翻，而暴風雨襲擊則導致電線倒塌、引發火災，位於密西根湖畔的瑪吉戴利公園（Maggie Daley Park）從下午6時30分被拍攝到天空出現危險雲層，似乎是龍捲風的徵兆。

▼乘客在中途國際機場等待行李。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼乘客在中途國際機場等待行李。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國伊利諾州麥庫克某園藝服務中心建築結構慘遭龍捲風破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國伊利諾州麥庫克某園藝服務中心建築結構慘遭龍捲風破壞。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，芝加哥都會區先前曾多次被龍捲風襲擊，包括從西元1855至2008年，芝加哥都會區被氣象觀測紀錄發生了92次嚴重的龍捲風襲擊事件，甚至就連市中心也無能倖免。

1967年4月21日，伊利諾州庫克郡帕洛斯希爾（Palos Hills）發生最為致命的龍捲風風暴，該場龍捲風穿越奧克朗（Oak Lawn）和芝加哥南側長達16英里的狹長區塊，導致33人死亡、500人輕重傷，以及超過5000萬美元的經濟損失。

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