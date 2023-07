機場上空颳起龍捲風！芝加哥慘遭暴風雨襲擊　300多個航班遭打亂

▲芝加哥12日傳出多起龍捲風襲擊事件。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國芝加哥都會區昨(12)日遭受一連串龍捲風襲擊,國際機場甚至還有龍捲風生成而被即時畫面拍下,乘客們立刻躲避至航廈間的移動通道,宛如電影情節般驚心動魄,截至晚間9點前至少有330個以上的航班慘遭取消,而附近地區一共出現8起龍捲風襲擊事件,庫克縣內響起多起警報,許多房屋和建築受到暴風雨和龍捲風的破壞。

根據《每日郵報》、《CBS News》,美國伊利諾州東北部的庫克郡(Cook County),包括該州郡治芝加哥12日傳出至少8起龍捲風襲擊事件,美國國家氣象局甚至從晚間7時連續兩次向芝加哥發布龍捲風警報,警報在市中心洛普區響起,呼籲民眾即時前往避難場所,住在60層樓公寓的住戶感到驚恐不安,整座城市籠罩在暴風雨的陰霾中。

The view from Chicago Midway Airport as a tornado-warned storm pushed through moments ago.



Over 1.7 million people in the Chicago area were included within this tornado warning.



Video sent in by: Taylor Mobley#weather #tornado #stormhour #ilwx #wx pic.twitter.com/DO56S1lBza