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大陸 大陸焦點 特派現場

「殭屍車」停3年生43萬停車費　玻璃車身全是灰還被寫「願你平安」

▲一輛轎車停放在哈爾濱商場停車場三年，衍生出的費用達10萬元人民幣。（圖／翻攝極目新聞）

▲一輛轎車停放在哈爾濱商場停車場三年，衍生出的費用達10萬元人民幣。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

一輛掛有武漢車牌的轎車停放在哈爾濱某商場內的停車場長達3年，衍生出10萬元人民幣（約43萬元新台幣）的停車費，被外界認為是霸佔車位的「殭屍車」。這間商場的工作人員表示，曾聯繫過車主，車主因與他人有經濟糾紛，於是把車輛遺棄在此，由於是外地車牌，商場不方便報警處理，再加上大陸對「廢棄車輛」無法可管，引起外界關注。

▲「殭屍車」佔用公共資源，停放時間一長車身便都是塵土。（圖／CFP）

▲「殭屍車」佔用公共資源，停放時間一長車身便都是塵土。（圖／CFP，下同）

《極目新聞》報導，2020年11月27日，一輛車牌號為鄂A3X11**的寶馬車，停放在一個地下停車場的車位上，車身上落滿灰塵，車輛的後擋風玻璃上有「願你平安」字樣，車輛的引擎蓋上有「加油」等字樣和心形圖案。

時隔3年，這輛車近期又被網友拍下，仍然停放在商場的車格內，這也讓「殭屍車」無法可管的問題再度被搬上檯面。

據了解，大陸並無明確的法律、法規追究車輛所有權人和管理人的責任，造成「廢棄汽車」治理「於法無據」，只能採取長期集中存放等方式處理。大陸各地近年雖提出相關政策，甚至用專項治理等方式，仍然無法消弭「殭屍車」佔用公共資源的問題。

▲「殭屍車」佔用公共資源，停放時間一長車身便都是塵土。（圖／CFP）

業內人士透露，在現行法律規定下，國家對機動車實行所有權登記制度，即便是長期無人問津的「殭屍車」，從法律上看來也是有主之物，仍屬於所有人的個人財產，「私人的合法財產受法律保護，禁止任何單位和個人侵佔、哄搶、破壞，成為法律盲區。」

不過，天津市東麗區華新街道辦事處曾在2022年3月時，在查找所有人無果的情況下，對12輛廢棄汽車向當地法院申請認定財產無主案立案。2023年4月審理終結後，法官認定這12輛廢棄汽車為無主財產、收歸國家所有，由華新街道辦事處負責處置，破解無主廢棄汽車處置執法難題，為廢棄汽車依法整治提供司法判例。

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