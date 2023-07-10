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台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦

▲▼台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」臉書社團）

▲台中「特斯拉蹭電仔」出籠！亂停車格還充電。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」臉書社團，下同）

記者許力方／綜合報導

台中市政府7/1起全市路外收費停車場的充電車格陸續納入收費管理，採累進收費制，沒想到最近卻屢屢接獲檢舉，發現有不少電動車車主違規使用，停在一般車格卻私接隔壁的公有充電樁來充電，被其他車友怒批是「蹭電仔」，對此，交通局回應，已經請示交通部，將一律以竊電罪送辦，可處5年以下有期徒刑。

有車友最近在「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」臉書社團上，發文指稱，10日在台中附近發現一輛白色特斯拉車主將車子停在一般停車格，卻違規拉公有充電樁來充電，不滿地說「要蹭我沒意見，充了12小時可以留給需要的人嗎？」無獨有偶，6日也有人拍照，同樣在公有停車格違規拉線充電，痛批「台中的電動車車主，吃相到底還能多難看？身為車友都看不下去。」

▲▼台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」臉書社團）

台中市府為有效杜絕充電停車格被占用情況，7月開始實施停車收費，市議員楊典忠表示，他接獲民眾陳情，自從政策上路後，就發現有電動車車主，把車子停在標示「收費充電停車格」的隔壁一般停車格，然後違規延長使用公有充電樁來「偷電」，因台中市鼓勵電動車，在一般停車格不會收停車費，被質疑這種手法「省停車費」又能「免費充電」，可能不只一例，交通局應該要嚴格防範。

停車管理處指出，充電停車納入收費管理，畫設綠色內框，這些專用車位都有監視系統，只要電動車停在車格內，無論有無充電都得收費，採第一小時20元，第二小時起每小時40元的累進收費制，停滿一整天，最高收費940元。經觀察統計，充電車格約65%至80%閒置，20%至33%充電使用，2%至3.5%違規佔用。

停管處指出，經內部討論認為，電動車主違規充電，已經明顯觸犯竊盜罪和欺詐得利罪的行為，將會蒐證依刑法向警調單位告發。交通局也回應，不論是私接充電、違規停車充電，都涉及竊電，可處5年以下有期徒刑，拘役，或50萬以下罰金。

▼台中市府統計，充電車位2%至3.5%違規佔用。（圖／台中市府）

▲▼台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦。（圖／台中市府）

▲▼台中爆發「特斯拉蹭電仔」亂停車格還充電　市府怒：一率竊電送辦。（圖／台中市府）

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