改善行人地獄！4／30首次較同期下降　高雄表現最好、雲林待加強

▲112年1至4月30日死亡人數為近五年最高，但4月增幅已趨緩。（圖／交通部提供）

記者江采蓁／綜合報導

為洗刷「行人地獄」的惡名，政府近來推動各項措施改善，交通部13日也報告各縣市道安改善執行成效，統計112年1至4月30日交通事故死亡人數，其中，4月份30日死亡人數較去年同期減少10人，也是112年截至目前首次出現較去年同月下降情形，尤其以高雄市表現最好、雲林縣表現最差。

交通部指出，112年1至4月30日交通事故死亡人數為1,039人，六都549人（52.8%），其中台中（+14）、台北（+8）、新北（+8）、高雄（-23）、桃園（-4）、台南（-2）。值得關注的是，4月份30日死亡人數較去年同期減少10人，也是112年截至目前首次出現較去年同月下降情形，尤以高雄市表現最好，1至4月死亡人數較去年減少23人；雲林、臺中、屏東、南投、臺北、新北則增加比較多，合計增加76人。

交通部表示，112年1至4月行人事故死亡134人，較去年同期增加12人(+9.8%)，行人事故死亡人數1至4月134人死亡，六都合計84人（62.7%），其中桃園（+8）、台北（+7）、台南（+5）、高雄（-8）、台中（-4）、新北（-1），遠超過其餘縣市合計50人，因此，六都應持續加強行人安全改善相關作為，另22縣市中增加最多五縣市共增加28人，以桃園(+8)最多，下降部分則以高雄減少8人較多。

此外，112年1至4月道路交通事故死亡人數以雲林增加20人最多，機車死亡及高齡者死亡亦均以雲林增加19人、11人最多，行人死亡以桃園增加8人最多，酒駕死亡以宜蘭增加5人最多，整體死亡、高齡者、酒駕、行人死亡下降部分則以高雄表現較佳，分別減少23人、12人、7人、8人，機車死亡以竹縣減少12人最多。

▲高雄市道安表現最佳，雲林縣表現最差。（圖／交通部提供）