四接環評議程改線上遭批「黑箱審查」！混亂中決議擇期再審

▲四接環評突然改為線上引發不滿，遭批評黑箱審查，最終改為擇期再審。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

廠址設在基隆的第4座天然氣接收站（四接）引發爭議，環保署今（7日）下午進行第五次環評專案初審延續會議，多位立委批評四接東移3.0調查資料不足，又沒有基隆市政府的同意函，要求暫停審查，稍早環評會議突然更換會議室，改以視訊方式重啟會議，引發與會立委與環團不滿，批評「黑箱審查」，民眾怒喊「立即散會、程序違法」，但為了讓民眾充分表達意見，最終決議擇期再審。

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，2019年起至今已經進行5次環評初審，今年5月底因為遭到環團闖入抗議，導致第5次環評初審被取消，今天下午進行第五次環評小組專案初審會議的延續會議，環保團體在環保署廣場前，呼籲環評委員應將四接東移退回重審。

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環評會議從下午1時到下午5時，長達4小時都在討論程序問題，但在稍早休息半小時後，會議主席簡連貴突然換會議室，以視訊方式重啟會議，簡連貴表示，這是為讓會議順利進行，環評專案小組改在其他會議室用視訊會議採線上會議，公民意見改採call out提供意見。

不過，改為線上方式引發在場立委與代表錯愕與不滿，立委陳椒華批評這是史上第一遭，太離譜，要護航也不是這樣；基隆市長謝國樑也表示，蠻意外的，沒看過這樣子的；基隆市議員陳冠雨更批評，這是黑箱環評。而在環保署門口的環團成員，則是怒喊「立即散會、程序違法」。

簡連貴最後表示，改為線上方式，一方面是希望會議順利進行，另一方面則是讓公民意見充分表達，但效果不是特別好，故決議下次擇期再審。