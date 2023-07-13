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傑尼斯創辦人性侵多名練習生　驚動聯合國人權理事會8月將赴日調查

日本傑尼斯事務所的創辦人強尼喜多川性侵練習生案，驚動聯合國人權理事會。（示意圖／達志／美聯社）

▲日本傑尼斯事務所的創辦人強尼喜多川性侵練習生案，驚動聯合國人權理事會。（示意圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川過世後，出現多名藝人與前練習生指控曾遭到他性侵，甚至不少人都是小傑尼斯時期就遇到這樣的狀況，練習生之間還會互相開玩笑「輪到你了」，隨著越來越多藝人出面，如今傳出聯合國的人權理事會也將赴日調查介入此事。

傑尼斯前練習生橋田康（左）、Kauan Okamoto過去曾出面指控喜多川社長的惡行。（圖／達志／美聯社）

▲傑尼斯前練習生橋田康（左）、Kauan Okamoto過去曾出面指控喜多川社長的惡行。（圖／達志／美聯社）

日本媒體《共同社》報導，聯合國人權理事會將在8月上旬到日本，並在東京與大阪聽取受到喜多川性侵的受害者們證詞，預計在明年六月提出調查報告，列出對日本的建議事項。

事實上，喜多川的性侵事件受到國外媒體關注，特別是英國媒體《BBC》率先發布一部紀錄片，講述喜多川打造出偶像王國，但卻長期性侵旗下藝人，不過上映後日本社會卻相當沉默，新聞媒體與傑尼斯事務所都假裝沒事。

直到一名曾為小傑尼斯的混血男星岡本考安（Kauan Okamoto），在今年4月於「日本外國特派員協會」記者會，公開喜多川的獸行，相關新聞開始在網路發酵，也讓越來越多藝人出來指控曾遭到這樣的行徑。也讓現任的傑尼斯社長、喜多川的外甥女藤島茱莉景子，在5月向社會大眾道歉，但堅稱對性侵一事毫不知情，不過仍不被外界接受。

※《CTWANT》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

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