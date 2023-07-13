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怒批俄國防部「背後捅刀」　俄軍烏克蘭戰場將軍秒遭解職

▲俄軍第58集團軍司令波波夫（Ivan Popov）因批評國防部遭解職。（圖／翻攝推特「@Teoyaomiquu」）

▲俄軍第58集團軍司令波波夫自述因批評國防部遭解職。（圖／翻攝推特「@Teoyaomiquu」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯一名南部軍區前副指揮官、現任國會議員轉發前線狀況，俄軍烏克蘭戰場其中一名最高階將領在語音訊息中指出，當他嚴厲質疑國防部背叛俄軍弟兄後，立刻就被國防部長紹依古（Sergey Shoigu）解職。此次情況與不久前瓦格納傭兵集團首腦普里格津的遭遇，相當類似。

CNN報導，波波夫（Ivan Popov）將軍是俄國陸軍第58集團軍司令，該集團軍在烏南札波羅熱地區與烏軍爆發激烈戰火，波波夫則是俄軍在烏克蘭戰場上最高階的軍官之一。

語音訊息中，波波夫說他對國防部提出質疑，包括缺乏反砲兵火力、砲兵偵查站點的不足，以及烏軍砲火對俄軍造成嚴重死傷，「我也提出其他好幾點問題，並用最坦承最嚴厲的方式表達。」

波波夫說，國防部長紹依古隨即將他解職。

「就像許多部隊指揮官今天所說，烏軍無法突破我軍防線，（但）我們的上級指揮官卻從背後捅我們一刀，在最難的情況下，陰險又卑鄙地將我們的軍隊斬首」，波波夫說。

語音訊息由南部軍區前副指揮官、現任俄羅斯國會議員戈魯列夫（Andrey Gurulev）轉發至他的「Telegram」頻道。分析師指出，針對公開爭議公然解除一名如此高階將領的職務，是前所未見的。

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