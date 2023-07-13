今年才升官！俄軍中將傳遭「暴風影飛彈」炸死　議員證實死訊

▲ 伯德揚斯克發生飛彈攻擊，托可夫遇襲喪命。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭媒體及親俄軍事部落客指出，烏南被俄軍佔領的伯德揚斯克（Berdyansk）10日發生空襲，一名俄羅斯高級軍官遇襲身亡，一名俄國議員已經證實此消息，疑似是被西方援烏的長程巡弋飛彈炸死。

根據《紐約郵報》，伯德揚斯克的沙丘酒店（Dune Hotel）是駐紮當地的俄軍指揮官據點，10日發生巡弋飛彈攻擊，陸軍中將托可夫（Oleg Tsokov）在襲擊中喪生。

烏克蘭馬力波市長顧問德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）在Telegram發文宣稱，「據報今天在伯德揚斯克地區，俄軍中將托可夫被殲滅」，並稱他去年9月擔任第144近衛摩托化步兵師（144th Motorized Rifle Division）指揮官時也曾受到重傷，但成功活下來，如今「他已經被下葬」。

烏克蘭國會議員麥希雅金（Yurii Mysyagin）則發文寫道，「英國的『暴風影』（Storm Shadow）來得很及時」，指的是英法聯合研發的長程巡弋飛彈，今年5月提供給烏克蘭。

俄國國防部尚未證實托可夫的死訊，但下議院「國家杜馬」議員戈魯列夫（Andrey Gurulev）11日登上官媒「俄羅斯-1」（Rossiya-1）電視台脫口秀表示，「是的，托可夫不幸英勇犧牲。他值得極大的尊重，在軍隊中擁有難以置信的權威。」

托可夫今年稍早才晉升中將，因參與對烏戰爭受到歐盟、英國及紐西蘭制裁。戈魯列夫還透露，他去年在烏東盧甘斯克的戰鬥中受到致命傷，本來可以因傷退伍，但仍決定回到前線繼續戰鬥。據俄國官媒，他是一名功績輝煌的軍官，曾參與二次車臣戰爭及敘利亞軍事行動。