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美76歲老婦住院遭性侵　下體接導尿管被狂摸！噁男20多分鐘才逃走

▲▼病患。（圖／CFP）

▲美國堪薩斯州一家醫院同一天晚上有3名女病患被性侵或性侵未遂。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國堪薩斯州一名76歲婦女對一家醫院提起訴訟，原因是她在醫院裡遭到一名28歲男子性侵，認為醫院有管理疏失，須賠償7.5萬美元（約新台幣234萬元）。她回憶起當時情況，下體的導尿管被人移動後驚醒，她發現那名男子未穿醫療服，過程大約20多分鐘。男子逃走後還侵犯了另外兩名82歲和47歲的女患者。

根據美聯社報導，這名76歲的老婦人對堪薩斯州威奇托市（Wichita）的醫院Ascension Via Christi Hospital提告，要求賠償超過7.5萬美元（約新台幣234萬元）。老婦人表示，自己在6月15日凌晨1點左右感覺到有人動到她的導尿管，因此驚醒，原先以為男子只是為了幫她調整導尿管，但後來注意到他沒有戴醫療手套也沒有穿醫療服，她發覺有異，所以叫他找別人來處理。

老婦人說，後來一名護士走進病房，男子謊稱自己是護理系學生，護士沒有再追問他任何問題就離開了。過了一陣子，老婦人按下呼叫鈴找護士回來，男子才走出病房，過程大約20多分鐘，隨後保全人員也被叫來，她表示男子對她性侵犯。

▲▼堪薩斯州威奇托市（Wichita）的Ascension Via Christi Hospital醫院。（圖／翻攝自Google街景服務）

▲堪薩斯州威奇托市的Ascension Via Christi醫院。（圖／翻攝自Google街景服務）

性侵老婦人的28歲男子羅德拉（Miguel Rodela）並非醫院員工也不是患者，他與保全發生衝突後在當天黎明前遭到逮捕，並被指控犯下多項性侵、性侵未遂與毆打傷害罪，保釋金為25萬美元（約新台幣782萬元）。羅德拉的公設辯護律師目前拒絕發表評論。

更令人驚駭的是，羅德拉在離開受害人病房後，又跑到7樓襲擊另一名82歲女患者，負責的護士發現他抱著那名老婦，雙手伸進毯子裡面，而那名老婦人也說對方親吻了她的嘴。過不久後，6樓一名保全人員又發現羅德拉壓在一名47歲女病患身上，並撩起她上衣，還向護士謊稱自己是她的親人。而這名女患者因腦部外傷，無法言語。

羅德拉被捕後向警方表示，自己有酗酒問題，並且對住院病患有性幻想。他坦承，當天他尾隨一名醫院員工走進一扇醫院的出入門，並與至少3名病人有接觸，撫摸並親吻她們，直到她們醒來。訴訟文件還指出，在性侵事件發生後不到兩周，這家醫院的工會護理師們曾罷工1天，要求院方重視他們的安全問題。

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